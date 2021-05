Samuele di Amici: “Giulia mi manca, mi ha aiutato molto”

Purtroppo stasera non vedremo Samuele danzare ad Amici, non vedremo un passo a due con Giulia, il ballerino è stato eliminato sabato scorso. Ospite a Verissimo ha confidato che anche lui sente molto la mancanza di Giulia, sono molto legati, il loro percorso è stato speciale. Giulia era disperata con l’uscita di Samuele dalla scuola di Amici, ha continuato a piangere anche i giorni successivi e lui l’ha vista. Farà di certo il tifo per lei: “In realtà faccio il tifo per tutti ma Giulia non ha nemmeno bisogno del tifo perché il suo percorso è già sicuro”. All’inizio nella scuola di Maria De Filippi il loro legame non è stato subito così forte poi hanno iniziato il percorso verso il serale, hanno iniziato a lavorare su tantissimi passi a due che purtroppo non abbiamo potuto vedere nel totale. E’ da quel momento, da quella fatica che la loro amicizia è diventa molto forte.

SAMUELE DA AMICI A VERISSIMO, NELL’INTERVISTA L’AMICIZIA CON GIULIA

“Il tempo che ho passato in sala con lei mi ha riempito di leggerezza”. E’ la leggerezza di Giulia che ha dato tanto a Samuele. Lui è molto più chiuso e timido mentre la ballerina è molto espansiva. “E lei mi ha dato una mano molto forte per riuscire a vivere quell’ambiente lì in modo sereno. Infatti, fino all’ultimo io sono stato abbastanza tranquillo”.

Un legame speciale tra i due ballerini, nessuna dolce storia d’amore tra loro, Samuele fidanzato e la storia d’amore di Giulia all’interno della scuola di Mediaset la conoscono tutti e proseguono facendo sognare i giovanissimi. Ma se per l’ultimo eliminato di Amici è certo il futuro di Giulia nel mondo della danza immaginiamo che sarà lo stesso anche per lui. Ha dimostrato di essere non solo un bravissimo ballerino ma anche un vero coreografo.