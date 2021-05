Antonella Clerici prova a trattenere Anna Moroni: “Per 18 anni sempre insieme” (Foto)

Promessa mantenuta, Anna Moroni è a Milano e per tutta la settimana sarà con Antonella Clerici nello studio di E’ sempre mezzogiorno. “Per 18 anni tutti i giorni siamo stati accanto uno all’altra, è stata come la mia mamma” la Clerici annuncia l’ingresso di Anna Moroni che le aveva promesso che dopo i vaccini sarebbe andata da lei per una settimana. La maestra in cucina fa il suo ingresso e l’emozione è forte per entrambe. “Lo studio è più bello dal vivo” commenta subito Annina ma i complimenti sono tutti per lei che ha un look che la Clerici adora. Grigio e bianco ma con le sneakers ai piedi, una gonna deliziosa, è semplicemente perfetta.

ANTONELLA CLERICI: “LA TUA TESTA E’ A MILLE MA LE RUGHE STANNO BENE

“Ti trovo molto meglio di quando ti ho lasciato” è passato un po’ di tempo, Annina ha compiuto 82 anni ma è più giovane di prima, ovviamente senza avere fatto alcun ritocco. “Al Signore gli ho detto di darmi tutte le rughe che vuole ma non di non togliermi la testa”. Anna Moroni non dimostra la sua età e il suo entusiasmo è evidente ma non resterà con Antonella per più di una settimana. La prossima ha già altri impegni: “Torno a Roma perché sono troppo vecchia per fare tv” ma la Clerici la interrompe: “Dice delle stupidate ma è vergognoso che non sia mai venuta a vedere la mia bambina e la mia nuova vita… Starà solo una settimana ma quando hai voglia tu mi chiami e vieni”.

Sa già che niente potrebbe convincerla ma sa anche che se lo studio di E’ sempre mezzogiorno fosse a Roma Annina continuerebbe a lavorare con lei. “La trasmissione è anche più bella di quella vista da casa, siete veramente una famiglia” si conclude così la prima puntata della reunion.