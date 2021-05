Il figlio di Gabriella Ferri a Oggi è un altro giorno

La puntata di Oggi è un altro giorno dedicata a Gabriella Ferri e la Bortoni annuncia l’ingresso del figlio. Racconta del grande amore nato a Caracas tra i suoi genitori. Conosciamo tutti il talento di Gabriella Ferri e si è sempre parlato delle sue fragilità. “Mamma era sicuramente una persona molto sensibile e soffriva di più gli sbalzi della vita” racconta suo figlio che da piccolo non avendo visto altre mamme per lui era tutto normale. “La consolavo, la aiutavo, ero lì per lei che aveva bisogno di una carezza. C’ero io perché papà lavorava all’estero ed era spesso fuori, io le facevo capire che c’ero e che l’amavo e penso che questo l’ha aiutata”. Non faceva però a lei le confidenze sulle sue fragilità, non voleva appesantirla con i suoi problemi, era un ometto anche se era solo un bambino e poi un ragazzino.

I RICORDI DEL FIGLIO DI GABRIELLA FERRI

Gabriella Ferri è morta cadendo da un balcone della sua casa in campagna, era il 2004: “Io ero a Roma e mi chiamò mio papà dicendo che c’era stato questo incidente e presi la moto ma arrivai troppo tardi. Un giorno tragico, per dirlo in parola molto povere e superficiali, ma mamma era in un periodo veramente positivo dove aveva anche ripreso a lavorare ed era felice con i nipoti e i figli e felice anche del mio ritorno in Italia”. E’ chiaro il suo pensiero, così come l’amore che lo legava a lei.

“Quando penso a mamma mi viene in mente… dal punto di vista dello spettacolo viene ricordata spesso, è presente in coloro che l’hanno amata e in chi la sta scoprendo adesso, il suo talento è molto attuale musicalmente. Come mamma è lei che mi manca e quando la penso ho ricordi molto intimi che tengo stretti nel cuore, bellissimi e che mi fanno sentire quella nostalgia, quel dolore del ritorno a casa perché in qualche modo la mamma è casa”.