La prima dichiarazione di Samantha Curcio: sceglie Alessio

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi 10 maggio 2021, Samantha Curcio ha fatto la sua scelta. La bella tronista dagli occhi di ghiaccio ha deciso di scegliere in modo un po’ anomalo. Ma ha seguito il suo cuore. Ha chiamato il ragazzo che più le piaceva dall’inizio, lo ha scelto, gli ha fatto una dolcissima dichiarazione d’amore e poi solo dopo, quando era più calma, ha voluto vedere la “non scelta” per dirgli quello che pensava. Ma per il suo Alessio Ceniccola ci sono state solo dolcissime parole d’amore.

La dichiarazione d’amore di Samantha ad Alessio

Inizia così la dichiarazione della tronista al suo “fidanzato”:

Per me non è facile per niente: è una delle cose più difficili che mi trovo a fare. Io e te lo sappiamo cosa c’è stato. Pensavo che tu potessi essere ragazzino. Alla prima esterna mi hai detto che sono dolce. Mi hai disarmata da subito, sei arrivata al mio tallone d’Achille: la sensibilità e la dolcezza, che ho sempre associato alla fragilità. Ho sempre avuto dubbi sul tuo carattere, ma ho capito che sei un ragazzo dignitoso. Sai crescere senza perdere il romanticismo, gli uomini stupidi pensano che la dolcezza sia da sfigati. Sono iniziate le discussioni: tu non ti fermi a parlare, parti per la tangente, te ne vai, non ascolti.

E ancora:

Quando abbiamo litigato ho avuto i primi campanelli d’allarme: se fuori litighiamo che si fa? Devo avere il coraggio di fare la mia prima vera dichiarazione d’amore, per me non sai quanto è difficile. Sei il primo uomo che mi ha fatto sentire bella, una principessa, che mi ha fatto sognare la favola che cercavo, il primo cui penso quando mi sveglio, quando parlo con le mie amiche. Negli ultimi giorni aspettavo le canzoni d’amore e pensavo “Questa la voglio mettere in macchina con Alessio”.

Alessio era impaurito all’inizio ma dopo aver capito che Samantha stava per sceglierlo si è sciolto, lasciandosi andare anche alle lacrime. Poi l’ha abbracciata e baciata senza bisogno di dover aggiungere altro con le parole.