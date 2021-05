Venus Club cresce ancora: Lorella Boccia convince con il girl power

Seconda puntata di Venus Club e secondo risultato positivo per il programma di Italia 1. Lorella Boccia sembra aver trovato la giusta dimensione. Dopo i primi passi nel mondo della tv come conduttrice con Amici e le interviste per Real Time con Rivelo, questa volta Lorella appare maggiormente sicura e pronta per la nuova avventura che sta dando quasi sicuramente i frutti desiderati. Venus Club piace al pubblico dei più giovani e migliora con gli ascolti rispetto alla prima puntata anche grazie alla presenza di due amatissime signore. Parliamo di Alessandra Amoroso e Francesca Manzini che ieri nella seconda serata di Italia 1 si sono raccontate nel Club della Boccia mentre Mara Maionchi e Iva Zanicchi ascoltavano attente tra risate e aneddoti. Venus Club cresce quindi, e la cosa è sicuramente positiva se si considera anche il fatto che non ha nessun traino. Prima del programma di Lorella Boccia infatti, vanno in onda le repliche di Freedom. Facile quindi pensare che se ci fosse altro, si potrebbe far meglio.

Questi numeri restano comunque molto molto buoni se si tiene anche in considerazione il momento in cui sta andando in onda il programma, uno tra i più difficili per il classico calo fisiologico della primavera. Ottimo lavoro quindi per Lorella Boccia e tutta la squadra di Venus Club. Si può sempre migliorare, come in tutto, questo è certo, ma Venus Club sembra essere sulla buonissima strada.

Venus Club ascolti in crescita: i dati del 13 maggio 2021

Su Rai1 Porta a Porta fa 888.000 spettatori con uno share dell’11.6%. Su Canale5 Tg5 Notte fa 347.000 spettatori pari al 5.9%. Su Rai2 Il Mythonauta fa 254.000 spettatori (1.6%). Su Italia1 Venus Club fa 434.000 spettatori (6.6%) e diventa quindi la terza rete più vista dopo Rai 1 e Rai 3. Su Rai3 Sopravvissute ottiene un meritatissimo 1.049.000 spettatori con il 6.8%. Su Rete4 Nella città l’inferno fa 210.000 spettatori (5.1%). Su La7 TgLa7 156.000 spettatori (3.4%). Su Tv8 Antonino Chef Academy 83.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Tra le nuvole (nonostante l’ennesima messa in onda nel giro di pochi giorni) fa 203.000 spettatori pari al 2.5%.