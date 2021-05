Silvia Toffanin in lacrime per il dolore di Francesca Fioretti chiede scusa, la sua storia raccontata a Verissimo la commuove. Francesca ha imparato a metabolizzare il lutto, sa che c’è bisogno di tempo, il libro che ha scritto l’ha aiutata. Silvia legge alcuni versi del libro della Fioretti ma ancora una volta l’emozione la blocca. “Spero che questo libro per qualsiasi persona che lo legge e in qualsiasi momento della vita faccia riflettere perché io davvero credo che ci sia sempre la luce… Io vivo per mia figlia ma vivo anche per me e non è giusto che io sopravviva cioè è giusto che io viva. La morte è una cosa naturale in fondo e se parti da questo presupposto cambia tutto nella tua testa, vedi la vita e le cose in modo del tutto diverso e la cosa che io ho capito fortemente in questi tre anni è che se tu fai di questo vuoto un vuoto sicuro in cui vivere ti salvi”. Sono forti e sagge le parole di Francesco Fioretti che continuano a far venire gli occhi lucidi alla conduttrice di Verissimo. “E’ un vuoto in cui a volte fa paura vedere nel profondo cosa c’è in questo buco nero in cui si sprofonda ma se accogli il tuo dolore cambia tutto”.

SILVIA TOFFANIN INTERVISTA FRANCESCA FIORETTI A VERISISMO

Subito dopo la morte di Davide Astori Francesca Fioretti non riusciva a guardarsi allo specchio: se si guardava comprendeva quello che era successo e aveva paura di vedere Davide allo specchio, una cosa assurda perché avrebbe voluto vedere solo lui. Tante cose sono state difficile, dal vedere i suoi vestiti, la camera da letto. Oggi invece guardarsi allo specchio la conforta e oggi vive il dolore in modo molto diverso rispetto a tre anni fa. “Io spero che in questo libro le mie parole arrivino forti insieme al concetto di libertà e di indipendenza”.

Ha voluto vivere in parte il suo lutto da sola, era importante per il suo futuro e ringrazia la sua famiglia che ha capito tutto fino in fondo. “Non tornerò mai più quella di prima ma non vuol dire che non sarò più felice in questa nuova vita, io oggi sono di più secondo me”.