Uno Mattina Estate con una nuova coppia su Rai 1 dal 28 giugno

Tutto pronto per la stagione televisiva estiva su Rai 1 e come sempre tante le coppie che si alternano nei vari programmi del palinsesto. Tra queste una novità per la conduzione di Uno Mattina Estate. Dopo una stagione non troppo brillante per gli ascolti, ma anche per i contenuti, Uno Mattina lascia il posto a Uno Mattina Estate. Il programma andrà in onda dal 28 giugno, alle ore 07.10 su Rai1. Per l’edizione 2021 è stata scelta una nuova coppia: alla conduzione vedremo Barbara Capponi e Giammarco Sicuro. Nel solco della tradizione che accompagna il telespettatore nella mattina della Rete, quest’anno il programma si prefigge di spaziare su tematiche più inerenti alla stagione particolare che il paese sta vivendo.

Ma scopriamo qualche dettaglio in più sul contenitore estivo di Rai 1.

Uno Mattina estate in onda su Rai 1 dal 28 giugno 2021

Accanto al racconto dei fatti e degli eventi che caratterizzano l’attualità del giorno, l’obiettivo che si intende raggiungere è quello di fornire una chiave di lettura delle tematiche più scottanti che si declinano nel panorama italiano e internazionale. In stretta collaborazione con il telegiornale, le pagine della trasmissione saranno divise in maniera più determinata e chiara in riferimento alle diverse tipologie di pubblico che si affacciano alla messa in onda in fasce orarie così significativamente diverse.

In apertura l’ampia pagina della stretta attualità con servizi, testimonianze e ospiti legati agli avvenimenti del giorno. A seguire uno spazio che sappia raccontare il territorio con le sue particolarità, curiosità e peculiarità in modo da stabilire un patto ancora più stretto con il territorio e in modo da stilare in onda un protocollo per la ripartenza di un paese dalle mille risorse umane e territoriali. Arte, scienza, costume, aggregazioni sociali e iniziative individuali in un’unica trama che delinei i criteri della forza di un paese che non vuole mollare. In questo scenario editoriale non può mancare la cronaca, sia rosa che nera.

Con la speranza che si possa raccontare una Italia che si prepara a uscire da questa maledetta pandemia, e che in tv si possa tornare a parlare di temi leggeri e frivoli come succedeva un tempo in estate, vi ricordiamo che l’appuntamento con Uno Mattina estate è per il 28 giugno 2021. In questa stessa data prenderanno il via tutti i nuovi programmi estivi di Rai 1.