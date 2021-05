Mahmood a Verissimo: “Il DDL Zan va approvato, tutti devono sentirsi sicuri”

Tra gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domani 22 maggio 2021 anche Mahmood che si racconterà a Silvia Toffanin tra progetti per il futuro e quelli del presente e vita privata. Parla di quella che è la sua esperienza personale e di quanto sia importante per il nostro paese fare dei passi avanti contro le discriminazioni di ogni genere e per questo dell’urgenza di una legge come quella proposta da Zan.

“Questa legge deve essere approvata per difendere soprattutto le persone che non possono farlo da sole. Tutti devono sentirsi sicuri nella nostra società”, dice. E prosegue: “Esiste una violenza basata anche sull’ignoranza: aggredire due ragazzi che si baciano in metro o essere cacciati da casa perché si ama una persona dello stesso sesso è fortemente sbagliato”.

Mahmood a Verissimo: le parole del cantante

“Sono stato fortunato perché sono cresciuto in una famiglia aperta mentalmente che ha saputo capire molte situazioni che altre non sarebbero riuscite a comprendere” ha spiegato Mahmood nello studio di Verissimo raccontandosi a Silvia Toffanin

La conduttrice ha cercato anche si scavare, con delicatezza, più a fondo nella vita privata del cantante, cercando di capire se fosse innamorato, che genere di periodo stesse vivendo dal punto di vista delle relazioni. E Mahmood ha raccontato: “È un momento terribile. Sono in una via di mezzo tra lo stare bene e lo stare male. Faccio fatica a capire veramente le emozioni che provo in questo periodo, sono confuso”.

Ovviamente si parlerà anche del nuovo singolo di Mahmood che anticipa l’uscita di un album tutto da scoprire.

L’intervista completa al cantante andrà in onda nella puntata di Verissimo del 22 maggio 2021 su Canale 5.