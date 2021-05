Alessandro di Amici racconta l’intervento alla schiena, i mesi difficili

Amici è appena terminato e a Verissimo Alessandro è tra i finalisti ospiti di Silvia Toffanin. Il bravissimo ballerino racconta di un infortunio alla schiena molto importante che ha quasi compromesso la sua carriera. Prima di Amici Alessandro ha dovuto superare un momento molto duro, una sofferenza che è arrivata dopo un percorso a cui mancava solo l’ultimo passo, le audizioni, il lavoro che aveva sempre sognato. Alcuni dottori gli dicevano che non avrebbe più danzato, colpa di un’ernia al disco che non rientrava e così hanno deciso di operarlo, non c’era altro da fare. Il giorno dopo l’intervento era già in piedi. Alcuni mesi dopo sentiva di potere tornare a ballare. Ad aiutarlo i suoi genitori, l’hanno sostenuto in tutto e dopo la riabilitazione è tornato alla sua danza, alle sue emozioni, poi per Alessandro è arrivato Amici e l’opportunità di credere davvero e fino in fondo che era bravo, come gli aveva detto Maria De Filippi che continua a ringraziare. Il reality show che ha visto vincitrice quest’anno la dolcissima Giulia è stato la sua seconda opportunità.

PER ALESSANDRO DI AMICI MARIA DE FILIPPI E’ STATO UNA SECONDA MAMMA

“E’ come una seconda mamma”, come lo è per tanti altri alunni della scuola di Canale 5. Ha creduto in lui e l’ha aiutato, come ha fatto con tutti gli altri. Ovvio che i suoi genitori siano al di sopra di tutto.

E’ dolcissimo quando nel rivedere la sorpresa di suo padre ad Amici si commuove di nuovo, ripete che suo padre è il suo esempio, che è forte, che ha superato tanti problemi nella vita, che è vero che ha un carattere che spesso nasconde l’amore che ha per lui ma si adorano.

Alessandro balla nello studio di Verissimo, è felice e può volare in alto con tutti i suoi sogni.