Gli ascolti dell’Eurovision 2021: trionfo Maneskin e record di ascolti per Rai 1

Grande attesa questa mattina per i dati di ascolto dell’Eurovision Song Contest 2021 su Rai 1. Bisogna dire una cosa: a prescindere da quelli che saranno i risultati portati a casa in termini di ascolto, questa edizione è stata comunque un successo per la musica e per i nostri Maneskin. Il loro brano è stato apprezzatissimo all’estero e il fatto che una canzone in lingua italiana sia piaciuta a così tanta gente è qualcosa che non accadeva da tempo. Neppure Mahmood con la sua Soldi era riuscito a convincere il pubblico europeo ma questa volta l’Italia ce l’ha fatta. E se arriveranno anche ascolti eccellenti, non sarà che un altro grande risultato che si aggiunge a quelli portati a casa fino a questo momento, trofeo su tutti ovviamente.

Per la finale dell’Eurovision song Contest 2021 la Rai ha scelto la strana coppia formata da Cristiano Malgioglio che si è dimostrato perfetto per questo ruolo, e Gabriele Corsi altrettanto bravo. Ci siamo forse persi qualche battuta dei conduttori da Rotterdam ma poco importa. Malgioglio grazie alla sua straordinaria cultura musicale ha regalato delle chicche davvero uniche e poi che gran finale con i due rimasti praticamente in mutande. Uno spettacolo nello spettacolo. Una leggerezza che in questa edizione ci stava più che bene.

Eurovision song contest 2021: gli ascolti della finale

Impossibile fare paragoni con la finale dello scorso anno. Si era trattato infatti di un evento particolare in piena pandemia. Lo spettacolo del maggio scorso, nella serata del 16 maggio, aveva registrato un ascolto pari a 2.763.000 telespettatori, con uno share dell’11,05%. Tornando invece indietro di due anni, con l’edizione del 2019 che vide Mahmood protagonista, la finale registrò un ascolti pari a 3.539.000 telespettatori, con uno share del 19,72%. La speciale Anteprima Eurovision ha conquistato 3.543.000 telespettatori, con uno share del 17,18%.

Numeri pazzeschi per Rai 1 con 4,5 milioni con il 25,5% anche se va detto, altre reti totalmente spente. Ottimo risultato per la finalissima in onda il 22 maggio 2021 su Rai 1.