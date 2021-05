Il sabato pomeriggio di Canale 5: Verissimo non si ferma, le soap confermate

Il caldo è arrivato e anche il palinsesto di Canale 5 cambia per il sabato, anche se al momento, non ci sono grosse novità. Almeno per questa settimana infatti, il pomeriggio del sabato vedrà una programmazione simile a quella invernale. Infatti il 29 maggio 2021 andranno in onda le amatissime soap di Mediaset e poi anche Verissimo. Un palinsesto quindi, che ancora per ora, non ha il sapore estivo!

Aprirà la programmazione del sabato pomeriggio Beautiful con un classico episodio in onda dalle 13,40 circa. A seguire Una vita, la soap spagnola arrivata nel sabato dopo la fine di Amici. Una novità per la soap spagnola da sabato: ci saranno due episodi, quindi vedremo un episodio da 50 minuti integrale della soap, come succede in Spagna. Alle 16 poi andrà in onda Verissimo. Il programma di Silvia Toffanin in realtà ha chiuso i battenti, dopo una stagione di grandi successi, questa settimana ma non si ferma. Andranno in onda infatti da sabato le storie più belle e amate di questa edizione ma non solo. Stando a quanto comunicato da Mediaset, ci saranno anche dei contenuti inediti che scopriremo di sabato in sabato!

Vediamo nel dettaglio la nuova programmazione del sabato pomeriggio di Canale 5.

Il sabato pomeriggio di Canale 5: la programmazione

Alle 13,40 come di consueto andrà in onda Beautiful

Alle 14,10 andrà in onda un episodio di Una vita, a seguire andrà in onda un altro episodio della soap spagnola ( in base al quantitativo di pubblicità si potrebbe vedere un episodio e mezzo come da programmazione spagnola)

Alle 16,00 andrà in onda Verissimo con le storie

Vi ricordiamo che queste non saranno le sole novità per Canale 5. Infatti da lunedì cambia completamente la programmazione del pomeriggio. Al posto di Uomini e Donne andrà in onda la serie turca MR Wrong e a seguire andrà in onda un’altra serie turca al debutto, Love is in the air.

L’estate è arrivata e si sente!