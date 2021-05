Pomeriggio 5 chiude e Barbara d’Urso torna a settembre: i saluti commossi

Nessun trasloco di Barbara d’Urso in Rai! La conduttrice infatti, chiudendo la stagione 2020-2021 di Pomeriggio 5 ha salutato il suo pubblico ringraziando tutti per questa nuova annata piena di cose fatte e di successi raggiunti ( anche se dal punto di vista degli ascolti non è stato sempre semplice tenere testa a Rai 1, anzi). Barbara d’urso torna a settembre, ha già annunciato che il programma andrà in onda proprio nei primi giorni del mese. Ci sarà, ci sarà un altro anno insieme a Pomeriggio 5. Cosa succederà invece alla domenica è tutto da scoprire ma sembra proprio che il suo sia stato un addio amaro a quanto pare, visto che non ha salutato nel modo in cui avrebbe dovuto farlo, il pubblico a casa.

Chi si aspettava quindi notizie di altro genere in questa ultima puntata di Pomeriggio 5 resterà deluso. La conduttrice già nel promo aveva anticipato che Pomeriggio 5 avrebbe chiuso come previsto da palinsesto.

Pomeriggio 5 chiude i battenti ma Barbara d’Urso torna a settembre 2021

“Come l’anno scorso Pomeriggio 5 prende una pausa estiva e noi torniamo i primi giorni di settembre” ha detto Barbara d’Urso. Non sono mancati i ringraziamenti a tutta la squadra di lavoro con diversi collegamenti ma nessuno in presenza. Ormai purtroppo siamo abituati anche a questo e speriamo che nella prossima stagione televisiva invece, ci sia modo di cambiare rotta e che la pandemia sia un ricordo, non troppo lontano ma un ricordo. “Sono passati 14 anni e mi commuovo ancora come una deficiente” ha detto Barbara d’Urso salutando il pubblico che ha seguito con affetto il suo programma da settembre a oggi.

“Il mio cuore è dei miei due figli che amo moltissimo e poi vostro, ci vediamo domani, a no, ci vediamo a settembre” ha chiuso la conduttrice salutando il pubblico di Canale 5.

La d’Urso sembra essere candidata a tante novità per la prossima stagione, per una prima serata con qualcosa di diverso dal solito. Non si sa ancora cosa ma vi terremo aggiornati non appena ci saranno dettagli in merito! Pomeriggio 5 ci saluta quindi con la puntata del 28 maggio e si torna a settembre. Probabilmente si partirà il 6, lunedì!