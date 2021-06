Lorella Cuccarini per la Domenica “familiare” di Canale 5, accetterà?

Sono sempre più insistenti le voci che vorrebbero Lorella Cuccarini al timone di un nuovo programma tutto da scrivere da mandare in onda alla domenica pomeriggio di Canale 5. Un programma che, come avrete capito, dovrebbe prendere il posto di Domenica Live, chiuso per il momento, da Mediaset. Tutte voci che al momento non trovano nessun riscontro ma che presto potrebbero diventare certezze, visto che manca molto poco alla presentazione dei nuovi palinsesti. E se si deve andare in onda a settembre, con qualcosa di nuovo, bisogna anche iniziare a lavorare, per evitare un disastroso flop.

Secondo quanto scrive Giuseppe Candela, giornalista televisivo tra i primi a lanciare l’indiscrezione relativa alla chiusura dei programmi di Barbara d’Urso, Lorella Cuccarini non avrebbe ancora accettato. “Si tratta di una scelta di Piersilvio Berlusconi. Niente informazione, intrattenimento familiare legato ai territori italiani. La conduttrice non ha ancora accettato” si legge su Twitter. Per altri sponsor di primo livello per la Cuccarini sarebbe stata Maria de Filippi.

Ma siamo davvero sicuri che dopo l’ottima stagione ad Amici, per Lorella Cuccarini, quello nella domenica degli italiani, sia il posto giusto? Già con La vita in diretta e Domenica IN su Rai 1 le cose non erano andate nel migliore dei modi. Certo qui avrebbe un programma tutto suo, pensato per lei, un vestito cucito addosso ma se non dovesse andare bene, sarebbe ancora più grave il risultato poi ottenuto. Una scelta non facile visto che tra l’altro, nella famiglia di Amici, la maestra si era trovata più che bene.

Lorella Cuccarini nuovo volto della domenica di Canale 5?

Lorella tra l’altro, oltre a svolgere in modo egregio il ruolo di insegnante, era stata utilissima anche allo show, ben capendo le dinamiche televisive. Non a caso, di due delle sue allieve, che non hanno lasciato il segno in quanto ballerine, a 20 giorni dalla finale di Amici 20, si continua ancora a parlare, tra amori, relazioni e via dicendo. La dimostrazione che aveva ben capito anche come essere utile in questa edizione un po’ talent, un po’ reality. Impeccabile, divertente, ironica: Lorella nella scuola di Amici ha lasciato il segno ed è anche per questo che ci si aspettava che tornasse il prossimo anno.

Ovviamente il fatto che faccia Amici non le impedirebbe di avere anche un altro programma ( Maria de Filippi ne fa uno giornaliero, due ore alla domenica potrebbero quindi essere facilmente gestite).

Tutto nelle sue mani a quanto pare e molto appassionati di tv si chiedono che genere di programma potrebbe essere. Sicuramente lontano dalle notizie, sicuramente lontano dall’attualità, con la speranza ovviamente che l’incubo covid scompaia pian pianino da settembre e si possa fare intrattenimento leggero. Spazio ai giochi, alla musica, alle interviste, alla gente comune, alle storie dell’Italia e degli italiani? Vedremo!