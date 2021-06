Venus Club cresce ancora: Lorella Boccia e le sue girls torneranno nel 2022?

La penultima e quinta puntata del late show di Italia1 ‘Venus Club’ nella puntata di ieri totalizza il record di stagione con il 13% di share ed oltre mezzo milione di spettatori con il 6% di share sul pubblico totale. E’ il miglior risultato per pubblico da quando il programma di Lorella Boccia è iniziato ( e il secondo miglior risultato in share). In un periodo in cui gli ascolti come sempre subiscono il classico calo fisiologico, partendo quando sulle altre reti ci sono ancora i programmi di prima serata, Venus Club si è comunque ritagliato la sua fetta di pubblico, a dimostrazione del fatto che, le seconde serate con programmi interessanti dovrebbero essere trattate meglio da tutte le reti. Perchè i risultati possono e devono arrivare. Venus Club ne è appunto una dimostrazione. Nel mondo migliore che ci immaginiamo, e lo ripetiamo da anni, la prima serata dovrebbe terminare al massimo alle 23,30 per permettere poi ai programmi come Venus Club di avere il giusto spazio, di trattare tematiche diverse e di farlo anche con toni diversi, proprio come succede nel programma di Lorella Boccia. Si potrebbe sperimentare e, come sta facendo in questo caso anche Italia 1, dare spazio a volti più giovani che hanno bisogno di spazi come questo per fare la giusta gavetta che serve poi per trovare la collocazione perfetta anche in prime time e non solo.

Venus Club ottimi ascolti su Italia 1 per Lorella Boccia: si torna nel 2022?

La prossima settimana andrà in onda un’altra puntata come sempre tutta la femminile che chiuderà questa prima stagione di Venus Club e adesso visti gli ottimi risultati ci chiediamo: il programma sarà confermato anche per una seconda edizione? Andando in onda con un traino diverso e anche in un periodo diverso della stagione televisiva per Venus Club si potrebbero avere anche ascolti migliori. Gli ottimi risultati maturati in questi due mesi potrebbero quindi essere confermati. Staremo a vedere che cosa si deciderà anche perchè Lorella Boccia al momento è in dolce attesa quindi potrebbe prendersi una pausa. Ma si sa che le mamme di oggi hanno una forza e una voglia di rimettersi al lavoro incredibile. Magari nel 2022? Vedremo.