Caso Denise Pipitone: Ore 14 torna con Milo Infante e tre puntate speciali

Milo Infante interrompe le ferie e torna su Rai 2 con Ore 14. Lo fa per parlare del caso Denise Pipitone in una rete spenta che aveva deciso di mandare in pausa forse troppo presto un programma che anche su questo caso, stava facendo molto bene. “C’è chi chiede di essere ascoltato e vuole metterci la faccia. C’è chi vorrebbe passare inosservato e invece è stato beccato. C’è chi ha mentito e noi oggi sappiamo il perché. Ma soprattutto. C’è chi soffre da 17 anni e merita giustizia” con queste parole il giornalista annuncia il ritorno in onda di Ore 14 con tre puntate speciali in onda di lunedì nel pomeriggio della rete. Il programma di Rai 2 aveva realizzato un filotto di ottimi risultati in termini di ascolto ma non solo. Piera Maggio era stata più volte ospite del giornalista di Rai 2, fidandosi del lavoro che lui e la sua squadra stavano svolgendo.

Caso Denise Pipitone: Ore 14 torna con delle puntate speciali



Il conduttore di ore 14 ha poi continuato sui social: “Da Lunedì 7 giugno su Rai 2 dalle 14 alle 15.45 torna per tre lunedì ORE 14 con puntate speciali dedicati a Denise, e martedì 29 in seconda serata dalle 23.



E ancora, il giornalista annuncia nuove prove e nuovi colpi di scena in queste indagini, 17 anni dopo la scomparsa di Denise Pipitone: “In molti lo avete chiesto. Qualcuno non sarà contento . Vi aspettiamo LUNEDI 7 GIUGNO alle 14 per raccontarvi qualcosa che ancora non sapete di Claudio Corona e della sua famiglia, di un nuovo testimone e di una nuova lettera questa volta firmata che apre scenari interessanti e di un’auto che tutti cercano e che qualcuno si era “dimenticato” di avere.“

L’appuntamento quindi è per lunedì con le nuove puntate di Ore 14 che continua da dove aveva lasciato, da Mazara del Vallo con le ultime notizie sul caso.