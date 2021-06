Ascolti bassi al martedì sera: vince Rai 1, ottimo Fuori dal Coro

Dati auditel al ribasso nella serata dell’8 giugno 2021. La Rai non vede davvero l’ora che inizino gli Europei visti i risultati mediocri che si stanno incassando negli ultimi giorni ( access prime time incluso). La serata di ieri ha visto la vittoria di Rai 1 con la serata dedicata alla beneficenza con Carlo Conti in diretta da Assisi per l’evento Con il cuore-Nel nome di Francesco. Malissimo Canale 5 : New Amsterdam non decolla e la scelta di mandare in onda tre episodi, per chiudere a mezzanotte e mezza di certo non aiuta. Nella sfida dei talk da segnalare l’ottimo risultato di Mario Giordano che ieri, con il suo Fuori dal coro ha battuto anche Rai 3 e La7.

Si chiude l’agonia di Game of Games: gli ascolti di Rai 2 da paragonare con quelli di reti minori come il Nove o Tv8 sono stati imbarazzanti. Simona Ventura potrà anche dirsi felice e soddisfatta del risultato ma non ci sono altre parole se non FLOP per etichettare questo format.

Ma vediamo i numeri di questa serata che ha davvero il sapore estivo, anche se l’estate non è per nulla arrivata!

Gli ascolti dell’8 giugno 2021: ecco i dati auditel della serata

Vince la serata Rai 1, seppur con ascolti non troppo esaltanti. Con il Cuore – Nel Nome di Francesco registra un ascolto medio pari a 2.542.000 spettatori con il 13.2%. Al secondo posto si piazza Canale 5 con la serie New Amsterdam che ha raccolto davanti al video 1.872.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.479.000 spettatori (9.7%). Terzo posto per il programma di Italia 1 che ieri ha cambiato leggermente formula: meno scherzi e più servizi come succedeva un tempo, ma forse ormai è tardi per recuperare spettatori persi strada facendo?

Passiamo ai talk. Su Rai3 CartaBianca fa 923.000 spettatori pari ad uno share del 4.8% (presentazione di 13 minuti: 862.000 – 3.7%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.048.000 spettatori con il 6.4% di share. Giordano vince la sfida con i suoi rivali registrando un ottimi risultato. Su La7 diMartedì fa 1.188.000 spettatori con uno share del 6.1%.

Su Rai2 l’ultima puntata di Game of Games ha interessato 685.000 spettatori pari al 3.2% di share. Su Tv8 Shall We Dance? segna 390.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Snitch – L’Infiltrato ha raccolto 545.000 spettatori con il 2.7%. Sempre bene Primo appuntamento crociera su Real Time che fa il 2.6 % di share con un ascolto medio di 591mila spettatori riuscendo quindi a battere Tv8.