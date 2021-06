Ascolti 9 giugno: è boom per Chi l’ha visto che vince la serata, flop Grand Hotel

Tornano le nostre analisi relative agli ascolti della prima serata. Parliamo di ascolti dal sapore estivo ormai da qualche giorno, per il prime time che non sembra voler decollare ( anche a causa di scelte parecchio discutibili e di una programmazione che fa acqua da tutte le parti, soprattutto in quel di Mediaset). E così la vittoria nella serata del 9 giugno 2021 va a Rai 3 che con una nuova puntata di Chi l’ha visto da ascolti eccellenti, tiene testa a tutte le altre reti e si piazza sul gradino più alto del podio. Un grande riconoscimento per tutto il lavoro che il programma di Rai 3 svolge sempre su cold case, come quello di Denise Pipitone ma anche su caso di grande attualità, come quello di Saman Abbas. La trasmissione di Rai 3 è stata tra le prime a occuparsi del caso della ragazza pakistana, presumibilmente uccisa dalla sua famiglia il 30 aprile scorso.

Dicevamo del disastro Mediaset. Difficile poter pensare a un altro termine, quando decidi di mandare in onda in prima serata su Canale 5 una serie vecchia di dieci anni che tra l’altro è già andata in onda su Rai 1 con la sua versione italiana. Vi avevamo già detto che si trattava di una mossa suicida e così si è dimostrato. Tra l’altro alle scelte discutibili di Mediaset si aggiunge anche quella di mandare in onda ben due episodi a serata e di chiedere quindi quasi all’una. Scelta davvero imbarazzante che dimostra per l’ennesima volta, il rispetto, pari a zero, che la rete ha nei confronti del telespettatore.

Ma vediamo nel dettaglio tutti i numeri della prima serata.

Gli ascolti tv del 9 giugno 2021: la vittoria va a Chi l’ha visto

Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 2.867.000 spettatori pari ad uno share del 14.7%. Vince in modo clamoroso la serata per share e numero di spettatori davanti alla tv.

Su Rai 1 in onda il film Non Sposate le mie Figlie che fa 2.789.000 spettatori pari al 12.8%. Su Canale 5 – dalle 21.26 alle 0.43 – le prime due puntate di Grand Hotel – Intrighi e Passioni fa peggio di New Amsterdam con 1.763.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Italia 1 la prima visione di Hard Kill vicinissima a Canale 5 per spettatori con una media di 1.421.000 spettatori (6.6%).

Su Rai2 The Show Must Go On – Va Tutto Bene con Max Giusti ha interessato 862.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su Rete4 Zona Bianca fa 762.000 spettatori con il 4.3% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 416.000 spettatori con uno share dell’1.9%. Su Tv8 Name That Tune in replica segna 525.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove Accordi & Disaccordi fa 479 .000 spettatori con il 2.2%.