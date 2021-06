Mara Venier si ferma: sta troppo male per andare in onda con Domenica IN

E’ una Mara Venier completamente distrutta quella che è tornata a casa dopo l’intervento fatto per rimediare a un altro andato male. Mara ha raccontato tutto via social e adesso continua ad aggiungere tasselli spiegando che sta vivendo un vero e proprio incubo. Sta così male da non riuscire nè a dormire nè a mangiare e in una intervista al Corriere conferma quanto aveva accennato anche a Fanpage. Domenica In per il momento va in pausa. Impossibile pensare di andare in onda questa settimana, non riesce neppure a pensare se potrà tornare in diretta dopo il 20 giugno tanto è il malessere che sta provando in questo momento. Alla giornalista del Corriere che le chiede come sta, Mara risponde: “Malissimo, è un incubo. La vita mi è cambiata in un secondo“. Adesso la conduttrice di Domenica In è tornata a casa ma la situazione non è affatto migliorata.

Il calvario di Mara Venier dopo un intervento ai denti

Tutto è iniziato lunedì, come la stessa Mara Venier aveva raccontato. Quello che doveva essere un banale intervento dal dentista si è trasformato in qualcosa di ben diverso. Una operazione durata circa 8 ore dalla quale è uscita devastata. Quando ha capito che c’era qualcosa che non andava, si è messa in contatto con un altro medico che ha subito capito quello che stava succedendo: “Mi ha fatto fare subito un esame neurologico e, capita la gravità della situazione, il venerdì mi ha operata. Un lungo intervento durante il quale mi hanno tolto quell’impianto messo dal dentista. Era quello che aveva lesionato il nervo. Il problema è che avrebbe dovuto essere rimosso subito, invece purtroppo sono trascorsi 5 giorni.”

La conduttrice spiega che la paresi persiste ancora e che se il nervo non riprenderà a funzionare nel modo giusto ci sarà bisogno di un altro intervento.

Nonostante questa drammatica situazione, domenica Mara in modo più che coraggioso, è andata in onda lo stesso. Era successo già nella passata stagione con il suo piede ma stavolta la cosa era più seria perchè la conduttrice aveva anche difficoltà a parlare. Nell’intervista al Corriere rivela: “Ho voluto provare a superare il trauma, ma è stata durissima. Avevo attacchi di panico perché temevo di non riuscire a parlare. Ero in camerino in lacrime con il direttore di Rai1, Stefano Coletta, che mi dava coraggio. Così sono andata in onda“.

Domenica IN si ferma: Mara ha bisogno di curarsi

Adesso però Mara si ferma, non se la sente più di andare in onda. In merito quindi alla puntata prevista per questa domenica, la conduttrice spiega: “Non ce la faccio. Voglio pensare a curarmi. Le mie giornate sono davvero terribili: qui a casa a Roma, mangio solo gelati, parlo poco, non dormo la notte, ho continui attacchi di panico. Venerdì ho un altro controllo, altri esami. La vita cambiata. Come se fossi in anestesia totale. Però spero di riuscire ad andare in onda domenica 20 giugno“.

E noi ci auguriamo davvero di rivedere Mara in onda il prima possibile.