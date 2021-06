Come sta Mara Venier e quando torna a Domenica In?

Mara Venier ha raccontato sia in diretta a Domenica In che sui social dell’operazione ai denti subita ormai dieci giorni fa. Un intervento sbagliato che le ha fatto rischiare una paralisi al viso, un errore a cui ha per fortuna posto rimedio un altro specialista. Ma come sta adesso Mara Venier? Ieri ha spiegato che dopo l’intervento che l’ha salvata del chirurgo maxillofacciale Valentini Valentino aveva un controllo e sperava di non dovere essere operata di nuovo. Oggi è Fanpage a riferire come sta la conduttrice. Mara Venier è a casa e la semi paralisi al viso è scongiurata, è quanto apprende da fonti vicine alla presentatrice.

MARA VENIER SALTA LA PUNTATA DEL 13 GIUGNO DI DOMENICA IN MA STA BENE

Il 13 giugno non andrà in onda Domenica In ma non per l’assenza della padrona d casa, solo per via degli Europei 2021. Mara tornerà quindi negli studi Rai il 20 e il 27 per le due ultime puntate, poi dovrà anche condurre l’attesa serata Una voce per Padre Pio, prevista il 4 luglio su Rai 1.

Sembra anche che Mara Venier sia pronta a denunciare il dentista che le ha causato il danno e quello che lei stessa ha definito un trauma. Quando domenica scorsa ha confidato al pubblico di Domenica In dell’intervento ai denti e della successiva operazione per togliere l’impianto nessuno aveva immaginato che dietro la sua sofferenza c’era ciò che ha riferito solo dopo; addirittura la sala operatoria con anestesia totale e la consapevolezza che sarà una ripresa lenta.

Mara Venier è a casa dove sta ricevendo tutte le cure necessarie dopo l’errore del dentista, supportata come sempre anche dalla sua famiglia, soprattutto dalla sua famiglia. Con lei come sempre c’è anche il piccolo Iaio, il nipote che due giorni fa ha compiuto 4 anni. I suoi nonni erano alla sua festa, non potevano mancare.