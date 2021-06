Al compleanno di Iaio: Mara Venier non poteva mancare alla festa del nipotino

Sono giorni difficili questi per Mara Venier ma ieri non poteva mancare alla festa di compleanno del nipotino. Iaio ha compiuto 4 anni ed è Nicola, il marito di Mara Venier, a pubblicare la foto con il festeggiato sul suo profilo Instagram. La conduttrice ha solo condiviso uno scatto tra le sue storie di Instagram commentando che l’amore che prova per il suo piccolo Iaio è quello vero. Pantaloncini rossi e camicia bianca, Claudietto è già un ometto ed è la gioia più grande per Mara Venier. “Ieri ai 4 anni di Iaio nonna e nonno presenti” ha scritto Nicola Carraro nella didascalia mostrando uno scatto semplice, una foto durante la festa del loro piccolino.

MARA VENIER AL COMPLEANNO DEL NIPOTINO

Claudio è un bimbo dolcissimo ed è un vero terremoto nella vita della conduttrice e di suo marito. E’ lui che ha tirato fuori la Venier dalla depressione dopo la morte della madre; è per lui che è rinata ed è grazie a Iaio se la sua famiglia si è riunita.

La Venier domenica scorsa era in studio nel suo programma al suo posto come sempre ma molto sofferente. Una settimana fa ha subito una lunga operazione ai denti, sembra siano stati fatti degli errori dal dentista a cui si era rivolta e venerdì scorso Mara è finita in sala operatoria per rimuovere tutto. Non sta ancora bene, spera di evitare un altro intervento, come ha raccontato poche ore fa sui social, ma ieri alla festa di compleanno del suo Iaio doveva esserci.

Un vero incubo per la conduttrice che a Domenica In ha raccontato velocemente cosa è accaduto ma senza entrare nel dettaglio. Scopriamo invece che il danno e il trauma subiti sono ben più seri e che ancora non sa se tutto finirà presto e in che modo.