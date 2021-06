Vanessa Gravina si sta separando: “Bisogna avere la forza di andare avanti”

Ospite a Oggi è un altro giorno la meravigliosa Vanessa Gravina si racconta, inevitabilmente si tocca per un minuto il tema della separazione che l’attrice sta affrontando. Serena Bortone non desidera il gossip ma raccontare chi è Vanessa Gravina oltre lo schermo e le fiction, anche per dare una mano a chi ascolta da casa. Per la sua ospite non è possibile dare consigli in questo momento, pensa di non poterlo fare per gli affetti vista la sua situazione. “In questo momento della mia vita credo di essere una pessima consigliera, crediodi potere essere una buona maestra per attori ma non per gli affetti, dare consigli credo sia troppo presuntuoso” però aggiunge che quando un percorso si è esaurito bisogna avere la forza di andare avanti e lei l’ha fatto anche se con l’ovvio dolore.

VANESSA GRAVINA A OGGI E’ UN ALTRO GIORNO

Ha iniziato a lavorare a 6 mesi, da bambina non le piaceva fare le foto, si annoiava, infatti la dovevano ricompensare con delle bambole. Le piaceva invece fare gli spot, interpretare. Non è mai stata narcisa.

Figlia unica di mamma figlia unica e orfana presto. “Penso che una esperienza del genere non si superi mai, è un bagaglio importante ed è chiaro che per me è stata una responsabilità e un peso importanti”. Sa che sua madre ha proiettato molto di se stessa su lei ma le dice grazie per quello che ha oggi, per il tempo che le ha dedicato.

I suoi genitori si sono separati presto e per Vanessa Gravina è stato un po’ un sollievo, sapeva che da quel momento sarebbe nato qualcosa del buono. Ha consolato lei in qualche modo suo padre perché pensava e lo pensa ancora che quando le cose non vanno più a un certo punto ognuno deve prendere la sua strada. Così ha fatto anche lei nella sua vita.