Una domenica senza Mara Venier: oggi salta Domenica IN

Sarà una domenica diversa quella che ci aspetta oggi. La puntata di Domenica IN del 13 giugno 2021 salta. Sarebbe stata comunque una puntata più breve, visto che ormai il palinsesto di Rai 1 è caratterizzato, e lo sarà per tutto il mese, dagli appuntamenti con il calcio e le gare dell’Europeo. Mara Venier però non ci sarà neppure nella seconda parte del pomeriggio. Non se la sente e possiamo immaginare che abbia tutte le ragioni per prendersi una giornata di riposo. L’abbiamo vista andare in onda in diretta con la grande paura per il covid, anche nei giorni più difficili. L’abbiamo vista andare in onda con un piede rotto, ancora prima di avere la diagnosi, ha preso la vita degli studi Fabrizio Frizzi, invece che quella del medico, perchè il dovere viene prima di tutto, il lavoro è al primo posto. E anche domenica scorsa, nonostante una paresi facciale importante, Mara è andata in onda. Lo ha fatto perchè lei è così. Ci prova fino all’ultimo, non vuole cedere. Ma dopo un ricovero in ospedale, una operazione e i giorni difficili che sta vivendo, è anche giusto che alla fine si prenda una pausa.

Speriamo di rivederla la prossima domenica su Rai 1 e continuiamo a fare il tifo per lei, perchè possa rimettersi il prima possibile e dimenticare questo incubo che sta vivendo. Stando alle ultime notizie, la conduttrice dovrebbe tornare il 20 giugno 2021.

Come cambia il pomeriggio di Rai 1 senza Domenica In

Subito dopo il TG spazio al calcio, con la gara delle 15 che oggi vedrà scendere in campo l’Inghilterra e la Croazia. Una bella sfida per un pomeriggio domenicale all’insegna del calcio, dopo le travolgenti emozioni di ieri, a causa del malore in campo del giocatore danese Eriksen. Speriamo che questo possa essere un pomeriggio all’insegna del calcio perchè la paura di ieri, è stata una dose sufficiente per i prossimi anni!

A seguire, nessuno talk del pomeriggio ( anche Da noi a Ruota Libera ha chiuso); andrà in onda la replica Con il cuore-Nel nome di Francesco, con Carlo Conti. Si andrà in onda fino alle 20. Non è prevista quindi oggi una nuova puntata di Reazione a catena che torna invece domani con Marco Liorni e le sfide tra le due squadre rivali.