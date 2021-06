Massimo Giletti sembra dare l’addio definitivo a Non è l’Arena: lascia La7?

In onda il 13 giugno 2021 l’ultima puntata della stagione di Non è l’Arena ma, stando alle parole di Massimo Giletti potrebbe persino essere l’ultima puntata del programma. Il conduttore, con il suo saluto finale, si è in qualche modo congedato lasciando pensare al pubblico che la sua fosse davvero l’ultima puntata. Un addio al programma ma anche a La7? Difficile a dirsi. Dopo la chiusura della puntata infatti, molti spettatori si sono divisi chiedendosi che cosa ne sarà di Giletti. Il conduttore in questi ultimi anni ha spesso lasciato credere che non sarebbe tornato, dando il via a un tira e molla che poi lo ha sempre riportato alla base. Questa volta c’è qualcosa di diverso?

Massimo Giletti lascia La7? Non è l’arena chiude?

“Questa è stata l’ultima puntata di Non è L’Arena. Sono stati quattro anni straordinari su La7. Buona estate, ad maiora“ ha detto Massimo Giletti in chiusura di puntata il 13 giugno, lasciando quindi capire che il programma non andrà in onda la prossima stagione televisiva ( neppure con un conduttore diverso) e anche che non sarà più di casa a La7. Nelle ultime settimane si era parlato di un suo possibile ritorno in Rai, sulla seconda rete, per ridare lustro al prime time. E’ possibile che questo accordo sia stato siglato a pochi giorni dalla presentazione dei palinsesti Rai?

Quello che si può definire una sorta di “congedo” da parte di Giletti era iniziato con il collegamento con il TgLa7. Prima della partenza dell’ultima puntata di Non è l’Arena, Giletti aveva salutato così il pubblico: “ultima puntata di quattro anni molto importanti vissuti a La7” e ringraziando Enrico Mentana: “in questi quattro anni – ha detto – non mi ha fatto mai mancare il suo appoggio“.

A questo punto non ci resta che aspettare una presa di posizione da parte del conduttore che potrebbe rivelare magari nelle prossime ore quello che sarà il suo destino.