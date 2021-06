Antonella Clerici: “Sono iniziati gli esami, una grande prova”

Antonella Clerici non perde un’occasione per lanciare messaggi, raccontare un ricordo, e oggi non poteva mancare quello sugli esami. La Clerici ha fatto la maturità classica e ogni anno arrivano i suoi auguri ai ragazzi che devono affrontare gli esami. Al via la sigla di E’ sempre mezzogiorno e un attimo dopo la conduttrice si rivolge ai ragazzi, agli studenti che da oggi affrontano gli esami di maturità, quelli che ricorderanno per tutta la vita. “Da oggi sono iniziati gli esami per 500mila studenti ed è una grande prova” Antonella non si riferisce solo alle prove scritte e orali, non può non aggiungere che questa prova arriva dopo un periodo che è stato durissimo, soprattutto per i più giovani.

ANTONELLA CLERICI I SUOI AUGURI AGLI STUDENTI IMPEGNATI CON GLI ESAMI

“Questa prova esce dopo un momento un po’ complicato ed è una prova che, vedrete, non dimenticherete… Anche io me la sogno anche oggi. Ogni tanto mi vedo lì seduta a dare la maturità”. E’ un ricordo che le piace molto, confida che è come se fosse ieri, ricorda tutto di quei giorni, anche se sono passati tanti anni. “Ma sono cose che si portano nel cuore, perché gli esami non finiscono mai, per fortuna”.

Tante volte Antonella Clerici ha raccontato del suo viaggio in Grecia con le amiche di scuola, è stato il suo regalo per la maturità e quelle ragazze sono ancora e sempre le sue amiche. La feta mangiata in abbondanza, le tante risate di quei giorni, sono momenti indimenticabili per Antonella che ogni volta, ogni anno, desidera condividere con tutti ma soprattutto con gli studenti che in questi giorni sono magari spaventati per le prove che devono affrontare. Inizia poi la puntata del mercoledì di E’ sempre mezzogiorno e si passa ad altri argomenti: stasera gioca l’Italia, c’è la partita in tv.