Film stasera in tv: Tra le pagine della pazzia su Rai 2, la trama

Non amate il calcio? Non siete interessati alla partita della nazionale? Se cercate un film da vedere oggi 16 giugno 2021, la proposta è quella di sintonizzarvi su Rai 2 dove andrà in onda un film in prima visione. Si sa che quando la nostra nazionale scende in campo, l’Italia si ferma per sintonizzarsi davanti alla partita. Ma non tutti amano il calcio e se state cercando un film giallo da vedere, allora appuntamento con Tra le pagine della pazzia oggi su Rai 2.

Scopriamo qualche dettaglio in più sul film che andrà in onda oggi 21.20 . Si tratta di un thriller, in prima visione assoluta. “Tra le pagine della pazzia” di Sam Irvin con Nicky Whelan, Sierra McCormick, Ashley Rickards, Jesse Hutch.

Una scrittrice di best-seller, che si rivolge alle donne aiutandole a risolvere i loro problemi, vede la propria vita cambiare da un giorno all’altro dopo la conoscenza di Mallory, una ragazza che lentamente entra sempre di più all’interno dei suoi spazi, fino a diventare un vero e proprio pericolo per lei e la sua famiglia…Ma vediamo le anticipazioni sulla trama del film di oggi.

Film stasera in tv 16 giugno 2021: Tra le pagine della pazzia

Dopo aver letto un libro su come lasciarsi alle spalle il passato e ricostruirsi una vita, Karen comunica a suo marito Aaron la decisione di separarsi e chiede il divorzio. Aaron perde il controllo e uccide con un colpo di fucile prima la moglie e poi se stesso. L’autrice del libro letto da Karen è Lorna Sisco, donna in carriera, sposata in seconde nozze con Harry, giornalista di viaggi. Lorna ha un figlio diciassettenne, Mark, avuto dal precedente matrimonio con Justin. I tre vivono nella casa di Harry. Durante il barbecue del 4 luglio, organizzato da Harry, Mark conosce Mallory, sua coetanea, che in breve lo fa innamorare di sè e lo costringe a lasciare la sua ragazza, Bridget. All’inizio Lorna crede si tratti di una infatuazione passeggera ma ben presto scoprirà che Mallory non è la ragazza che sembra e che ha un piano ben preciso e pericoloso…

Appuntamento quindi su Rai 2 per una nuova serata all’insegna del giallo con il film Tra le pagine della pazzia.