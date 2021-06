Alberto Matano in lacrime chiude La vita in diretta: edizione super

Una scommessa più che vinta quella fatta da Stefano Coletta con La vita in diretta rivoluzionata rispetto al passato e affidata a un solo conduttore, un giornalista. Alberto Matano ha chiuso oggi una edizione più che eccellente del programma di Rai 1. Ascolti d’oro, erano anni che Rai 1 non batteva con la frequenza di questa stagione il suo avversario. E’ successo più volte e l’ultimo mese, è stato un trionfo di ascolti, con una media di oltre 2 milioni di spettatori davanti alla tv nonostante la voglia di uscire di casa e tornare a una vita apparentemente normale.

Si chiude con la commozione di Alberto Matano che dopo aver ringraziato tutti i suoi inviati e la grande famiglia de La vita in diretta non ha potuto trattenere le lacrime e le telecamere del programma di rai 1 ci hanno mostrato questo aspetto che il conduttore non ha nascosto. Una puntata più gioiosa in attesa poi di tornare a settembre con tanta voglia di fare bene. E soprattutto un grande, grandissimo grazie al pubblico che ha seguito questa edizione del programma di Rai 1. La vita in diretta fino a qualche tempo fa sembrava un format destinato alla chiusura, un po’ polveroso un po’ troppo lontano anche da un pubblico più giovane. E invece grazie alla conduzione di Alberto Matano, si sono ritrovati ascolti e consensi.

Il ringraziamento di Alberto Matano a tutti: pubblico e colleghi

“Siete riusciti a leggere oltre la telecamera quindi io vi ringrazio” ha detto Alberto Matano ringraziando il pubblico di Rai 1 che ha regalato ascolti d’oro a questa edizione del programma di Rai 1. Il conduttore ha detto che sapeva bene che si sarebbe trovato un muro da scalare a mani nude; una missione che ha accettato e mai avrebbe pensare di essere travolto dal calore del pubblico che ha davvero percepito.

Alberto Matano ringrazia il pubblico e lo staff de #LaVitaInDiretta per questa edizione record da ben oltre il 20% di share! pic.twitter.com/Y20GU4yWPr June 25, 2021

La vita in diretta tonerà il 14 settembre 2021 con una nuova edizione targata Alberto Matano. E poi ci sarà quasi certamente questo tavolo, che il conduttore ha fortemente voluto, con tanti ospiti eccezionali e tante cose da dire e raccontare in una seconda parte del programma più pop!