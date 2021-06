L’arrivederci di Eleonora Daniele al pubblico di Storie Italiane: “Ritorneremo”

Ultima puntata anche per Eleonora Daniele che oggi ha salutato il pubblico di Storie Italiane con un sorriso pieno di soddisfazione. Consapevole dei numeri degli ascolti ottenuti anche in questa ultima stagione, certa del ritorno con il suo programma, Eleonora Daniele è andata anche oltre mettendo come sempre se stessa nei saluti e nell’aiuto che propone sempre agli altri. “Grazie a tutti, al direttore di Rai 1, Stefano Coletta, che ci ha sostenuto sempre”. La Daniele ringrazia la squadra di Storie Italiane, dal primo all’ultimo collaboratore, tutti importanti ma soprattutto ringrazia i telespettatori, senza di loro è impossibile andare in onda. “Grazie a voi che ci avete sostenuto, per voi un grazie speciale. Grazie perché ci avete accompagnato in questi di Storie Italiane con tanto affetto tutte le mattine”.

ELEONORA DANIELE VA IN VACANZA – STORIE ITALIANE TORNA A SETTEMBRE

“Il nostro è un arrivederci” annuncia Eleonora Daniele, ma il pubblico non aveva certo dubbi. A prescindere dai palinsesti già presentati per la prossima stagione, era ovvia la presenza della conduttrice con il suo programma che anticiperà ancora una volta Antonella Clerici con E’ sempre mezzogiorno.

La Daniele con la sua squadra torneranno il 13 settembre. Bellissima in bianco, in forma perfetta, emozionata per il saluto, per l’ovvio stop ma felice di godersi un po’ di riposo e la sua bambina in questa calda estate. Le ultime parole sono per il suo pubblico, per chi è in difficoltà. Ripete che come sempre Storie Italiane sarà dalla parte del pubblico, dalla parte dei fragili, di chi non ha voce ma aggiunge: “Saremo dalla vostra parte per qualsiasi cosa ma anche fuori dalle telecamere, a fari spenti, a luci spente. Noi ci siamo e ci saremo sempre sia questa estate che a settembre”. Ha vinto più battaglie in questi anni e ha intenzione di proseguire.