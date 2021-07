Il Meglio di Domenica In: anche domenica un omaggio a Raffaella Carrà

Appuntamento domenica 11 luglio, dalle 14 su Rai1, con “Il meglio di Domenica In”. Mara Venier ci tiene compagnia anche in queste prime settimane pazze di luglio. Una estate a metà per l’Italia con clima molto diverso tra Nord e Sud Italia. Nel giorno in cui il nostro paese si prepara per la finalissima di Euro 2020, che potrebbe far arrivare la coppa in Italia, la Rai continua a rendere omaggio a Raffaella Carrà. Lo fa anche con Domenica In. Vediamo nelle anticipazioni quello che ci aspetta in questo nuovo appuntamento su Rai 1.

Il meglio di Domenica IN: le interviste dell’11 luglio 2021

In questa 2° puntata, si rivedrà Mara Venier insieme ad alcuni ospiti di questa lunga ed importante edizione: Giorgio Panariello, Antonella Clerici, Alessandra Amoroso, Arianna e Sinisa Mihajlovic.

Anche da Domenica IN un omaggio per Raffaella Carrà

In programma, poi, un omaggio a Raffaella Carrà con un estratto dell’intervista che Mara Venier le fece, proprio a “Domenica In”, il 17 dicembre 1995, pochi giorni prima del suo debutto su Rai1 con “Carramba, che sorpresa. Dopo le repliche del programma fortunatissimo, visto al suo debutto da quasi 10 milioni di spettatori, rivedremo la Carrà nello studio di Rai 1. Non sapeva ancora che cosa sarebbe stato del suo programma, non poteva immaginare il clamoroso successo avuto. E invece… L’appuntamento quindi con una nuova puntata di Domenica In è per l’11 luglio 2021 come sempre dopo il Tg.

A seguire poi vedremo una puntata speciale di Estate in diretta. La Rai infatti si prepara alla grande serata con il calcio protagonista. Roberta Capua e Gianluca Semprini in questa domenica piena di emozioni per gli italiani: ci accompagneranno, eccezionalmente, anche di domenica!