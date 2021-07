Giulia Stabile al posto di Belen Rodriguez a Tu si que vales?

Avevamo immaginato che Belen Rodriguez avrebbe saltato le prime registrazioni di Tu si que vales, visti gli impegni improrogabili! Come saprete infatti la bella argentina è diventata mamma di Luna Marì e si sta godendo in queste ore la sua bambina. Le registrazioni del programma di Canale 5 sono arrivate e c’è una bella novità, per tutti i fan che seguono con affetto Giulia Stabile, la vincitrice di Amici 20. Infatti la ballerina sarà nel cast del programma. Non sappiamo se prenderà il posto proprio di Belen, alla conduzione di Tu si que vales o se la vedremo in un ruolo diverso, inedito per il programma. Ma una cosa è certa: Giulia ci sarà. Lo dimostrano le prime foto pubblicate ieri sui social e i video che sono circolati in rete proprio qualche ora fa. Giulia era insieme a Rudy Zerbi e ad Alessio Sakara per le nuove puntate di Tu si que vales che andranno in onda da settembre 2021 su Canale 5.

Una bellissima occasione per Giulia quindi, che ha scelto di continuare a lavorare nel mondo di Maria de Filippi, almeno per ora. La vincitrice di Amici 20 si allena comunque tutti i giorni e continua a danzare, come si può vedere anche seguendola sui social, dove condivide spesso momenti della sua giornata.

Ma come hanno preso i fan di Giulia questa notizia? Sembrano essere più che entusiasti. Su una fanpage dedicata a Giulia si legge: “La presenza della vincitrice di Amici conferma la fiducia da parte di Maria De Filippi (giurata e produttrice di TSQV), che ha deciso di investire su di lei non solo come ballerina ma anche come personaggio.”

Giulia Stabile protagonista di Tu si que vales 2021?

Al momento non sappiamo quale sarà il ruolo di Giulia, che potrebbe essere solo una delle protagoniste del programma, e non necessariamente la sostituta ufficiale di Belen! La Rodriguez infatti potrebbe tornare nelle prossime registrazioni. Vedremo che cosa succederà.

In ogni caso non possiamo che fare un grande in bocca al lupo a Giulia per questa nuova avventura!