Mediaset si riaccende al mattino: arriva Simona Branchetti con un nuovo programma

Mediaset non ci sta a perdere ascolti strada facendo in estate, dopo l’ottimo lavoro fatto per tutto l’autunno, l’inverno e la primavera. Ed ecco allora che il mattino di Canale 5 ( ma non il pomeriggio) si riaccende all’insegna delle news. La notizia viene lanciata da Davide Maggio che annuncia che probabilmente, già dalla prossima settimana su Canale 5, andrà in onda al mattino un nuovo programma di informazione. Il volto scelto per ridare luce al mattino di Mediaset è quello di Simona Branchetti che condurrà un nuovo programma con tante news e informazioni per il pubblico della rete.

Il mattino di Canale 5 si riaccende: arriva un nuovo programma

Sul sito di Davide Maggio si legge:

Il nuovo programma d’informazione aprirà il palinsesto giornaliero a partire dalle ore 8.45 e si protrarrà per un paio d’ore, fino alle 11. In quello spazio, Simona Branchetti – già volto del Tg5 delle 13 – si occuperà d’attualità e notizie del giorno, tenendo vivo lo slot in questione (che in estate Canale5 riempiva con film e serie) in attesa poi dell’arrivo di Mattino Cinque in autunno.

L’appuntamento farà così da contraltare alla programmazione Rai, che da settimane a quell’ora propone UnoMattina Estate e a seguire Dedicato. La linea passerà poi alle repliche di Forum. Come potrete vedere anche dallo screen che abbiamo postato in questo articolo, che ci mostra la guida ufficiale Mediaset, il programma al momento viene denominato “Morning news” e ha appunto la durata indicata da Davide Maggio sul suo blog. Andrà in onda nello stesso spazio di Mattino 5 con la Branchetti appunto.

Non ci resta che aspettare la prima puntata per capire come sarà questo nuovo spazio informativo di Mediaset. Si parte proprio il 27 luglio 2021, per andare poi in onda tutta l’estate, almeno fino alla prima settimana di settembre.