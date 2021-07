Anna Tatangelo nuovo volto della domenica di Canale 5 ma non la chiamate sostituta di Barbara d’Urso

E alla fine le tante indiscrezioni sono state finalmente confermate: Anna Tatangelo si prepara al suo debutto televisivo nei panni di conduttrice. L’abbiamo vista in passato in altri ruoli, anche protagonista di un reality ma adesso la ritroviamo al timone di un programma tutto suo che dovrà brillare nel pomeriggio della domenica televisiva di Canale 5. Ne parla per la prima volta a Tv, sorrisi e canzoni, la cantante, a lavoro su questo progetto. Scene da un matrimonio, che in passato ha visto Davide Mengacci protagonista, torna su Canale 5 per raccontare la preparazione di uno dei giorni più importanti nella vita di una coppia. Canale 5 punta quindi al passato ma offre anche un format che riscuote moltissimo successo su Canali come Real Time, cercando di riportare in auge anche sulla rete ammiraglia Mediaset, questo genere di format. Se non ci saranno novità dell’ultima ora, Scene da un matrimonio andrà in onda nella prima parte della domenica pomeriggio per poi dare la linea a Silvia Toffanin che in questa stagione sarà impegnata con due puntate di Verissimo, una al sabato e una alla domenica.

Anna Tatangelo pronta per Scene da un matrimonio

Come dicevamo in precedenza, per la prima volta la conduttrice commenta questo prossimo impegno televisivo. E nella sua intervista per Tv, sorrisi e canzoni spiega: “E’ un progetto che si sta ancora sviluppando. Abbiamo tante idee, vedremo quale forma prenderanno. Sicuramente racconterà anche me stessa”.

La Tatangelo vuole anche subito fare una precisazione in questa intervista, per spegnere quella che secondo lei potrebbe esser stata una polemica: Scene da un matrimonio al posto dei programmi di Barbara d’Urso. E specifica: “Alcuni hanno detto che ho sostituito Barbara d’Urso la domenica pomeriggio. Ma i nostri sono programmi che non hanno nulla in comune, il mio sarà on the road, senza studio e ospiti” ha detto la Tatangelo.

Per Lady Tata Scene da un matrimonio non sarà il solo impegno per Mediaset. La vedremo infatti anche in giuria a All Together Now come era successo nelle prime edizioni del programma. Anna quindi, sempre più volto televisivo alla ricerca della sua strada.