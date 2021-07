Maria de Filippi pensa a una donna transgender per U&D ed è caccia al nome

Dagospia ha lanciato le anticipazioni, che al momento non sono ufficiali, e da ore ormai, ci si chiede chi sarà la nuova tronista. Un’altra prima volta per Uomini e Donne, un’altra prima volta per Maria de Filippi che, con l’arrivo di una tronista transgender porta su Canale 5 un altro primato. Non in tv chiaramente, anche perchè da anni ormai, vediamo nei reality e nei talent, cast molto eterogenei, come del resto è giusto che sia. Da Vladimir Luxuria, che l’Isola dei famosi l’ha persino vinta, a Vittoria Schisano sulla pista di Ballando con le stelle, le occasioni per parlare anche di questo dedicato tema in tv, non sono mancate. E oggi più che mai, tra l’altro, visto il dibattito che sta facendo soffiare venti di protesta sul nostro paese a causa del DDL Zan, questa scelta di Maria, è significativa della direzione scelta della conduttrice e da tutta la sua squadra. Non ama parlare molto la de Filippi ma fa i fatti. E non c’è bisogno di parole ma di arrivare al dunque e, se davvero nella prossima stagione di Uomini e Donne ci fosse una tronista transgender, Maria di fatti ne avrebbe dimostrati e “fatti” tanti. Perchè tra l’altro, si dimostrerebbe anche ai più giovani ( e soprattutto ai meno giovani, che sono qualche decennio indietro con il pensiero rispetto a queste situazioni) che l’amore va oltre il genere, va oltre qualsiasi cosa. Che non si “sceglie” di essere in un modo, che non si “diventa” in un altro. Ma che si nasce in un corpo che solo una volta raggiunta una consapevolezza da “grandi” si può definire, e non tutti tra l’altro riescono a farlo. Sempre più spesso si sfugge alla scelta di un genere, perchè le etichette, in un mondo che si evolve come quello in cui viviamo, sono ormai cosa da lasciare solo sui vestiti…

Una tronista transgender a Uomini e Donne: chi sarà?

Tornando a Uomini e Donne e alla decisione di Maria de Filippi, è chiaro che dopo la bomba lanciata da Dagospia, in rete sia partito il toto nome per cercare di capire chi salirà sul trono a settembre. Sarà una persona nota, un volto conosciuto oppure una persona non famosa che racconterà il suo percorso di transizione confrontandosi con i corteggiatori arrivati a conoscerla?

“Era un uomo, ora è una donna: sarà la nuova tronista di Uomini e Donne“ questa è l’unica informazione, data da Dagospia, di cui siamo in possesso ora. Null’altro sappiamo e dal mondo di Maria de Filippi non sono arrivate conferme o smentite. Una cosa è certa: nelle prossime settimane la conduttrice deciderà chi si accomoderà sul trono rosso di Uomini e Donne e forse emergeranno le prime indiscrezioni. Non prima di agosto, in ogni caso, per cui di tempo per fare supposizioni, ce ne sarà ancora tanto!