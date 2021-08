Cambia di continuo la programmazione televisiva in questi giorni, dopo che i talebani sono tornati al potere in Afghanistan. L’informazione è fondamentale in questi giorni ed è per questo che sui canali Rai sono diversi i programmi che stanno trattando il delicatissimo argomento. Sarà Franco di Mare, su Rai 3 a condurre una puntata speciale di Frontiere, dedicata al tema. 12 novembre 2001: i talebani fuggono da Kabul. 15 agosto 2021: i talebani si riprendono Kabul. Dopo 19 anni, nove mesi e tre giorni rinasce l’Emirato islamico e dalla capitale afghana inizia una nuova fuga: quella degli stranieri, gli occidentali, che si erano illusi di portare pace e democrazia, e quella di un popolo martoriato, stremato, illuso e poi abbandonato. Alla fine di una settimana che passerà comunque alla storia, Rai3 dedicherà all’ennesimo dramma afghano uno “Speciale Frontiere”: venerdì 20 agosto alle 21.20 Franco Di Mare condurrà in diretta “Fuga da Kabul”.

Su Rai 3 una puntata speciale di Frontiere: Fuga da Kabul

Da Rai 2 a Rai 1, l’informazione in questa caldissima settimana non si è fermata e la sensazione che potrebbe succedere anche altro nei prossimi giorni, è costante. Non bisogna smettere di parlare di quello che sta accadendo, nonostante dall’Afghanistan arrivino notizie rassicuranti di come i talebani hanno immaginato di governare il paese nei prossimi mesi.

Il pubblico di Rai 3 potrà quindi informarsi con una nuova puntata di Frontiere. Accompagnati dai commenti di Lucia Annunziata, si ascolteranno le cronache da Kabul di Alberto Cairo e le tante voci della diaspora afghana. Interverranno i corrispondenti della Rai da New York Antonio Di Bella, da Istanbul Lucia Goracci, da Pechino Giovanna Botteri, da Mosca Nico Piro.

Tra gli altri ospiti lo scrittore Roberto Saviano, il direttore di Repubblica Maurizio Molinari, il direttore ISPI Paolo Magri, la giornalista Barbara Schiavulli e il politologo Edward Luttwak. L’appuntamento è per venerdì sera in prima serata su Rai 3.