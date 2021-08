Gerry Scotti pronto per la nuova edizione di Caduta Libera: le novità

Tutto pronto per la nuova edizione di Caduta Libera in partenza a settembre su Canale 5. E Gerry Scotti dalle pagine di Tv, sorrisi e canzoni anticipa alcune novità che riguardano proprio il programma che sta per tornare nel pre serale di Canale 5, finalmente con puntate inedite. Ogni anno, come ricorda il conduttore, c’è un gioco nuovo o qualcosa di diverso nel meccanismo e anche per l’edizione 2021 di Caduta Libera, si è pensato di fare qualcosa per incuriosire i telespettatori. Non sono mancate anche le frecciate lanciate da Gerry Scotti che si, ha ricordato che tanto non si è potuto fare a causa della pandemia e che quindi il pubblico è stato sommerso di repliche ( forse troppe, non lo ha detto in modo esplicito ma con grande probabilità è quello che ha pensato).

Adesso però è tutto pronto per le puntate inedite di questa nuova edizione di Caduta Libera. E Gerry commenta: “Ripartire è un grande segnale ed è giusto festeggiare con qualche piccola sorpresa: abbiamo rinnovato la scenografia con un nuovo impianto di luci, c’è una nuova sigla e cambia anche la musica degli stacchetti. Piccoli lussi che abbiamo voluto concederci dopo un momento di grande incertezza”.

A Caduta libera una novità: il giornalone

Come detto poche righe fa, per la prossima edizione di Caduta Libera ci saranno delle novità. Lo rivela proprio Gerry Scotti nella sua intervista per Tv, sorrisi e canzoni: “Ogni anno inseriamo una manche diversa. Stavolta avremo il ‘Giornalone’: una serie di domande sui fatti del passato in cui si dovranno indovinare i titoli di cronaca dell’epoca“.

Quando andranno in onda le nuove puntate di Caduta Libera?

Tutto pronto quindi per il gran ritorno di Gerry Scotti con Caduta Libera. Il programma di Canale 5 inaugura la stagione: si parte alla grande il 30 agosto 2021 per cui le prime sfide per gli ascolti vedranno Gerry Scotti duellare a distanza con Marco Liorni e il suo Reazione a Catena.