Davide Donadei rompe il silenzio e si sfoga: “Ho perso molti chili, faccio fatica a riconoscermi”

In questi ultimi giorni chi segue gli ex protagonisti di Uomini e Donne era molto in ansia per le sorti di Davide Donadei. L’ex tronista salentino, ha smesso di usare il suo profilo instagram e aveva fatto sapere, tramite la sua fidanzata, di volersi prendere una pausa perchè non stava bene e aveva bisogno di staccare per un po’. Le parole di Chiara avevano però fatto preoccupare ancora di più le tante persone che hanno seguito il percorso di Davide e Chiara nel programma di Canale 5 ed è per questo che oggi, l’ex tronista, ha deciso di scrivere un lungo messaggio sui social per spiegare che cosa sta succedendo nella sua vita.

Lo sfogo di Davide Donadei su instagram

“Ragazzi viste le tante chiacchiere e polemiche ci tengo a spiegare tutta la situazione. Sono diversi mesi che non mi sento in forma, sicuramente non ci aspettavamo un ritmo di lavoro così e giorno per giorno mi sentivo troppo fiacco ma dentro di me sentivo che non poteva essere solo stress” ha scritto Davide nel suo messaggio su Instagram.

E poi spiega meglio cosa sta succedendo: “Ho fatto diversi esami ed analisi, infiniti direi e alla fine dei conti non è solo una semplice “celiachia”; c’è altro che per ora tengo per me. Se ho deciso, dopo essermi sentito male, di allontanarmi dai social è perché piano piano ho perso molti kg e faccio fatica a guardarmi allo specchio ma al tempo stesso il lavoro non può essere accantonato perché è il MIO ristorante, è casa mia, la mia vita. Ho semplicemente bisogno di stare sereno e riprendermi. Grazie per tutti i messaggi.”

Non possiamo che augurare all’ex tronista di Uomini e Donne di rimettersi in forma il prima possibile e di trovare la giusta via per stare meglio il prima possibile! Ha dalla sua la famiglia, una donna che lo ama e il suo lavoro. Oltre all’affetto delle tante persone che stanno dimostrando di stargli vicino, anche se in modo virtuale.