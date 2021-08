Dal 6 settembre torna Pomeriggio 5: la nuova programmazione del pomeriggio di Canale 5

Si scaldano i motori in vista della partenza del palinsesto autunnale di Canale 5. E la prima a tornare in onda dopo le ferie estive sarà Barbara d’Urso con il suo Pomeriggio 5. Mediaset ha infatti deciso di dare ancora spazio a Morning News che prenderà il posto di Mattino 5 per altre due settimane. E poi torneranno in onda Federica Panicucci e Francesco Vecchi; parte più tardi anche Uomini e Donne, con il ritorno in onda previsto il 13 settembre 2021. Per seconda settimana di settembre quindi, la sola novità sarà Barbara d’Urso con una edizione rivista di Pomeriggio 5. Nel corso del programma, che inizia circa 15 minuti più tardi rispetto alle passate edizioni ( il famoso ridimensionamento del contenitore pomeridiano di Mediaset) Pomeriggio 5 dovrebbe trattare solo cronaca, attualità e costume. Niente spazio per il gossip e forse neppure per i talk dedicati ai programmi in onda su Canale 5 ( come il GF VIP ad esempio). Restano in onda almeno per la prima settimana sia Brave and Beautiful che Love is in the air. Successivamente potrebbero andare in onda entrambe con un minutaggio diverso, e durare quindi di meno, ma per brevissimo tempo. Già perchè anche Amici sta per tornare in onda e con il day time del GF VIP per le soap di Canale 5 potrebbe non esserci più spazio.

Ma facciamo qualche passetto alla volta e vediamo quella che sarà la programmazione di Canale 5 dal 6 settembre al 10 settembre 2021.

Come cambia la programmazione di Canale 5 dal 6 settembre 2021

Alle 13,40 come sempre in onda Beautiful

Alle 14,10 ci aspettano gli episodi inediti di Una vita

Alle 14,45 va in onda la serie turca Brave and Beautiful

Alle 15,30 ci aspetta un altro episodio della serie Brave and Beautiful che quindi raddoppia

Più spazio anche per Love is in the air dalle 16,30 alle 17,35

Alle 17,35 parte la nuova edizione di Pomeriggio 5 che saluta il pubblico alle 18,50 circa

Dal 30 agosto in onda Caduta Libera alle 18,50 circa con le nuove puntate