Caduta Libera riparte con puntate nuove ma datate: che beffa per i fan di Canale 5

C’era grande attesa per le nuove puntate di Caduta Libera, il game show del preserale di Canale Cinque. Una attesa che però è stata subito smorzata da un dettaglio mai raccontato da Mediaset: la prima puntata della nuova stagione del gioco di Gerry Scotti non era affatto una puntata fresca di registrazione ma molto datata, talmente datata da non contenere alcuna delle novità raccontato nei giorni scorsi dal conduttore su quotidiani e settimanali.

Una scelta che ha lasciato di stucco i numerosi fan del programma che, fra Facebook e Twitter, si sono ritrovati spiazzati dalla messa in onda di questa puntata che seppur inedita è sostanzialmente molto simili a quelle viste nel 2020 e stra-replicate nel corso dell’ultimo anno.

Caduta Libera 2021: le nuove puntate senza novità

Niente da fare per i fan di Caduta Libera. Da novembre 2020 attendono con impazienza le nuove puntate di Caduta Libera e… sono stati accontentati ma con una beffa. La nuova stagione di Caduta Libera non è partita con tutte le premesse raccontato da Gerry Scotti: niente nuovo studio, niente nuovi giochi. Il programma è rimasto sostanzialmente il medesimo. L’unica reale novità rispetto alle puntate in replica sono stati i jingle musicali inseriti in maniera visibilmente coatta in fase di montaggio.

Come mai non sono state mostrate le novità annunciate nonostante Gerry Scotti abbia aperto il ciclo di puntate annunciando di aver inaugurato la nuova edizione? Stando ai rumor, le puntate che andranno in onda nella attuale settimana saranno puntate realizzate a fine ottobre 2020 dopo la convalescenza che Scotti ha dovuto subire a causa del covid.

Le puntate sono state registrate come fossero della nuova stagione del quiz ma di fatto sono state poi integrate con un gruppo molto più ampio di puntate, realizzate nel 2021. Per questa ragione, tutte le novità di gioco dovrebbero andare in onda a partire dalla prossima settimana. Un dettaglio tecnico che ha fatto storcere il naso ai moltissimi fan del gaming show di Mediaset co-prodotto da Endemol Shine Italy. Dunque per assistere al nuovo studio e al nuovo gioco intitolato “Il giornalone” toccherà aspettare ancora un’altra settimana. O forse due. Bisogna solo pazientare.