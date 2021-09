Canale 5, tornano gli show di prima serata: il calendario da settembre 2021

Dopo un lungo periodo di repliche estive, anche Canale Cinque torna finalmente a mandare in onda show tv inediti nella imminente prossima stagione televisiva in partenza nel settembre 2021. Come di consueto, le prime serate di Canale Cinque vedranno il ritorno degli show più amati dal pubblico ma non mancheranno alcune novità e reboot storici (come abbiamo già visto nel daytime con Scene da un Matrimonio).

Settembre 2021 per Canale Cinque si apre con i volti di sempre: da Maria De Filippi a Ilary Blasi passando per Alfonso Signorini e Belen Rodriguez. New entry è Enrico Papi che, dopo aver lasciato scoperta Tv8, prova a cucirsi i suoi spazi nella tv di Cologno Monzese. Scopriamo insieme cosa ci aspetta nel palinsesto di prima serata di Canale Cinque nella prossima stagione televisiva. Ecco il calendario con le date di partenza dei principali show.

Canale 5: il calendario con tutti i nuovi programmi di prima serata

Salvo ulteriori stravolgimenti di scaletta, il primo programma di prima serata che aprirà la nuova stagione televisiva di Canale Cinque sarà Scherzi a Parte: da domenica 12 settembre Enrico Papi sarà il nuovo padrone di casa dello show che ha consacrato sulla tv commerciale il mondo degli scherzi e delle candid camera. Oltre alla visione degli scherzi, alcune burle verranno realizzate in studio agli ignari ospiti del programma.

Non c’è Canale Cinque senza reality show pruriginosi. E dunque basterà aspettare lunedì 13 settembre per vedere il ritorno in tv del Grande Fratello VIP 6, con la conduzione riconfermata di Alfonso Signorini. Come oramai diventato tradizione, il programma avrà due puntate a settimana e la seconda è già programmata per venerdì 17 settembre.

Rivedremo anche Ilary Blasi nella prima serata di Canale Cinque con il nuovo show Star in the Star: un talent show vip in partenza il prossimo giovedì 16 settembre in cui 10 personaggi famosi si esibiranno in incognito assumendo le sembianze di cantanti nazionali ed internazionali. Sarà il pubblico da casa e la giuria a decretare le eliminazioni ma soprattutto a cerca di capire chi sono queste star sotto copertura.

E sempre a proposito di talent, non poteva mancare Tu Si Que Vales: lo show condotto da Belen Rodriguez che vede in giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. Confermata anche Sabrina Ferilli in qualità di rappresentare della giuria del pubblico. Le nuove puntate dovrebbero partire sabato 18 settembre.

Quindi ricapitolando:

Scherzi a Parte, da domenica 12 settembre con Enrico Papi.

Grande Fratello VIP 6, dal 13 settembre e dal 17 settembre con Alfonso Signorini.

Star in the Star, dal 16 settembre con Ilary Blasi.

Tu Si Que Vales, dal 18 settembre con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi.