Il promo di Mattino 5 è sbagliato che caos: quando riparte davvero il programma?

Mediaset sta facendo un bel pasticcio con la data di messa in onda di Mattino 5. Ad annunciare che il programma sarebbe slittato di due settimane era stata la conduttrice di Morning News, Simona Branchetti, dopo le prime indiscrezioni diffuse da Dagospia che parlavano appunto di un prolungamento del programma estivo di Canale 5. Da qualche ora però sta andando in onda il nuovo promo di Mattino 5 con una data sbagliata a quanto pare. Nel promo si evidenza il ritorno in onda di Mattino 5 per il 13 settembre ( con una settimana quindi di ritardo rispetto alla data iniziale). Ma in realtà si tratta di un errore. Lo rivela Mediaset con un tweet dai social, ribadendo che Mattino 5 con Francesco Vecchi e Federica Panicucci tornerà in onda solo il 20 settembre 2021. Una confusione che sta generando nuove polemiche e nuovi pettegolezzi, come se non fossero bastati quelli dei giorni passati.

Quando ricomincia Mattino 5: la risposta ufficiale di Mediaset

Facendo comunque ordine, possiamo ribadire, stando all’annuncio ufficiale dato da Mediaset, che Mattino 5 tornerà in onda solo il 20 settembre e non prima. Probabilmente chi ha fatto il promo ha sbagliato a indicare la data, che non sarà quindi quella del 13 settembre. Sui social, dopo la comparsa di questo promo, c’era già chi parlava di una “vittoria” di Federica Panicucci. Ma in realtà, non si tratta di nessuna vittoria e neppure di una sconfitta, ma solo di una decisione aziendale. Mai come quest’anno la programmazione di Mediaset riprenderà in giorni diversi. Pensiamo al fatto che Pomeriggio 5 riparte oggi, 6 settembre. Uomini e Donne inizierà invece il 13. Poi arriveranno Amici e anche Verissimo, forse Scene da un matrimonio solo nel fine settimana del 18 settembre. E Mattino 5 con il suo esordio il 20, dovrebbe chiudere questa carrellata di debutti.

L’appuntamento con Mattino 5 e con Federica Panicucci e Francesco Vecchi è per il 20 settembre. Nessun cambiamento all’orizzonte ma solo la riconferma di Morning News che da lunedì 13, affronterà per una settimana il ritorno dei classici programmi del day time di Rai 1.