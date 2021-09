Riparte Cartabianca: da stasera la nuova stagione su Rai 3

L’estate sta finendo, le ferie anche ed è arrivato il momento di riprendere da dove avevamo lasciato, anche nel mondo della tv. Riparte questa settimana, e in altri casi la prossima, la nuova stagione televisiva. Per Cartabianca è il 7 settembre 2021 il giorno del ritorno in onda. Questa sera infatti Bianca Berlinguer tornerà su Rai 3 con la nuova edizione del programma della rete. Una nuova stagione che riparte ovviamente dell’attualità con i temi più caldi del giorno ma non solo. Vediamo nel dettaglio quelli che saranno gli argomenti della prima puntata di Cartabianca in onda questa sera su Rai 3 in diretta.

Cartabianca riparte il 7 settembre 2021: le anticipazioni della prima puntata

Oggi 21.20 su Rai 3 andrà in onda la nuova stagione di Cartabianca con Bianca Berlinguer. Il programma di approfondimento, giunto alla sesta edizione, si presenterà con logo, veste grafica e studio completamente rinnovati. Nella prima puntata si darà ampio spazio al dibattito su Green Pass e obbligo vaccinale con un’importante testimonianza in studio. Dopo le dichiarazioni del ministro Speranza in tutto il paese si è scatenato un vero e proprio dibattito sul tema e anche molte persone che sono a favore del vaccino, non reputano necessario l’obbligo vaccinale. Il talk della serata a quanto pare, si concentrerà proprio su questo argomento. Ma non solo. Nella puntata di Cartabianca in onda oggi, 7 settembre 2021, si parlerà della ripartenza economica e delle prossime elezioni amministrative. Non mancherà uno sguardo allo scenario internazionale con particolare attenzione alla situazione in Afghanistan. Non è facile raccontare quello che sta succedendo a Kabul e in generale in tutto lo stato, anche perchè molti giornalisti non riescono a comunicare con i paesi di origine. Nella puntata di oggi del programma di Rai 3 si farà il punto anche su questa complicata situazione.