Milly Carlucci strappa il si della Rai: Arisa arriva a Ballando con le stelle ?

Manca più o meno un mese all’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle ed è arrivato il momento di mettere a punto il cast di questa edizione. Secondo le ultime news che arrivano da Dagospia, alla fine Milly Carlucci avrebbe strappato un importante si alla Rai, quello che riguarda uno dei volti che dovrebbero far parte del cast di Ballando con le stelle 2021. Il nome è quello di Arisa! La cantante, che non ha trovato l’accordo con Amici di Maria de Filippi e ha detto quindi addio al suo ruolo di coach nel talent di Canale 5, dovrebbe scendere in pista a Ballando, e per lei è il secondo programma consecutivo alla corte di Milly Carlucci, visto che era stata anche protagonista de Il cantante mascherato ( esperienza brevissima, visto che è stata subito riconosciuta).

A Ballando con le stelle 2021 anche Arisa

Al momento sono tante le indiscrezioni ma poche le conferme. Una delle certezze è arrivata da Al Bano che nel programma di Beppe Convertini e Anna Falchi ha rivelato che farà parte del cast di Ballando con le stelle 2021. Tanti sono i nomi trapelati in queste ore: tra gli ultimi anche quello di Andrea Iannone che, secondo molti giornalisti che si occupano di tv, farà parte della nuova edizione del programma di Rai 1.

La scelta di Milly, di volere Arisa a Ballando con le stelle, sembrerebbe essere anche una sorta di “vendetta”. Non sappiamo ancora se Raimondo Todaro sbarcherà ad Amici, ma viste le indiscrezioni trapelate sembrerebbe proprio di si e la “guerra” a distanza tra Milly e Maria de Filippi, passerebbe anche da queste scelte.

Ma ha davvero fatto bene Arisa a lasciare Amici per provare una nuova avventura televisiva? Su questa storia si è detto molto, secondo alcuni Arisa non avrebbe trovato un accordo ma avrebbe voluto continuare. Per altri la cantante era a caccia di altre avventure ( non avrebbe trovato l’accordo con Pekin Express). Insomma una artista a caccia del posto giusto che però a quanto pare non è nella musica ma di nuovo in tv.