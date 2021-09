Oggi è un altro giorno si riparte lunedì 13 settembre, Serena Bortone svela alcune novità

Più che soddisfatto per quello che è stato il risultato portato a casa da Oggi è un altro giorno nella passata stagione televisiva il direttore di Rai 1 Coletta. Una scommessa vinta, quella di affidare a una giornalista dal piglio politico, come Serena Bortone, un programma leggero ma che sapesse anche informare. Una scommessa vinta quella di avere giornalisti a coprire l’intero day time di Rai 1, capaci di prendere quindi in mano la situazione di fronte a eventi particolari o notizie dell’ultima ora. E dopo una partenza un po’ più seriosa e impostata, Serena Bortone si è sporcata le mani, come si suol dire in questi casi, cercando una cifra diversa e ha saputo conquistare una buona fetta di pubblico. Battere un colosso come Uomini e Donne era impensabile ed è tutt’oggi impossibile ma i numeri di Oggi è un altro giorno sono molto, molto più alti di quello che ci si aspettava. Lo ha detto la stessa giornalista ieri in conferenza stampa quando ha commentato: “E’ andato tutto ogni oltre più rosea, ma rosea, ma rosea aspettativa”. Numeri ancora migliori nella seconda parte di stagione, anche grazie allo spirito scanzonato arrivato durante il Festival, che ha poi accompagnato, in modo vincente, tutte le puntate primaverili del programma di Rai 1. E da lunedì si riparte. Il 13 settembre 2021 prima puntata della nuova stagione di Oggi è un altro giorno, come sempre alle 14.

Un racconto quotidiano, in onda dal lunedì al venerdì, che intreccia storie, esperienze, persone e che mette a confronto

opinioni differenti di un Paese che ha voglia di comprendere la realtà e ritrovare la sua normalità. Come sarà questa nuova edizione del programma? La Bortone ha spiegato che ci saranno tante cose già viste ma che si cambierà in divenire, perchè un programma non può essere impostato e restare sempre uguale ma si modella anche in base alle esigenze.

Oggi è un altro giorno riparte dagli affetti stabili

Anche quest’anno, ad accompagnare la padrona di casa in questo viaggio, tra gli altri Memo Remigi, Jessica Morlacchi, Gigliola Cinquetti ed altri amici con cui condividere ricordi, argomenti, idee e spunti di riflessioni. Nel corso della conferenza stampa la Bortone ha svelato che ci sarà anche l’ex campione de L’eredità Massimo Cannoletta con la sua rubrica.

E poi le grandi interviste. Al centro come sempre, i grandi incontri e le intervi ste “allo specchio” con personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, della cultura e della politica. Un confronto sincero, profondo ed emotivo con intellettuali ed artisti, ma anche una finestra sempre aperta sull’attualità e sulle storie di persone comuni per raccontare il cuore del Paese.

Tante le novità che caratterizzeranno questa nuova edizione della trasmissione tra le quali, l’occasione di vedere volti noti ed amati dal grande pubblico, alle prese con le loro passioni più segrete. E tra le novità anche una rubrica di Romina Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power. L’appuntamento quindi è per lunedì 13 settembre 2021 subito dopo il Tg1.