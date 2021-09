La nuova domenica di Canale 5, da Verissimo a Scene da un matrimonio: i dettagli

Solo una settimana ci separa dalla nuova programmazione domenicale di Canale 5. Che cosa vedremo a partire dal 19 settembre 2021? Come saprete, il pomeriggio della domenica è stato completamente rivoluzionati da Mediaset. Su Canale 5 dopo oltre 10 anni, via Domenica Live che è stato cancellato, almeno per il momento, dentro die nuove proposte. Ecco forse l’aggettivo “nuove” non è proprio il più adatto. Già perchè Scene da un matrimonio, il programma che sarà condotto da Anna Tatangelo, non ha quasi nulla di nuovo, si tratta solo di una rivisitazione di quello che abbiamo già visto su Mediaste con Davide Mengacci. L’altra proposta è Verissimo, è anche in questo caso, non si tratta di una novità ma solo di un raddoppio. Verissimo infatti andrà in onda sia al sabato che alla domenica. Il pomeriggio domenicale di Canale 5 cambia quindi pelle. Come sarà?

Nella prima parte, ancora una volta, saranno le soap e confrontarsi con Domenica In. Le soap andranno in onda dalle 14 alle 15,30 per poi passare la linea a Scene da un matrimonio, che andrà quindi in netta sovrapposizione con Mara Venier, dalle 15,30 alle 17. Poi la linea passerà a Verissimo. Silvia Toffanin invece sfiderà per pochissimi minuti Mara, il vero faccia a faccia sarà con Francesca Fialdini che arriverà dopo Domenica In con la nuova edizione di Da Noi a ruota libera. Come andranno queste sfide e quale sarà l’interesse del pubblico per la nuova proposta di Canale 5? Per il momento è difficile a dirsi, dovremo aspettare i dati auditel del lunedì mattina per capire come saranno andate le cose.

La nuova domenica di Canale 5: ecco cosa vedremo dalle 14 alle 18,45

La prima parte del pomeriggio della domenica resta identica a quella dello scorso anno. A tutta soap per partite ( una scelta che già in passato non si era dimostrata azzeccatissima).

Alle 14 andrà in onda Beautiful

Alle 14,25 circa vedremo Una vita

Le novità:

alle 15,30 circa andrà in onda Scene da un matrimonio con Anna Tatangelo inviata speciale

alle 17,00 andrà in onda Verissimo, doppio appuntamento settimanale per Silvia Toffanin

Questo dovrebbe essere quindi il nuovo pomeriggio di Canale 5 tra vecchi e nuove proposte. Il pubblico dovrà quindi fare a meno di Barbara d’urso, queste scelte funzioneranno? Per scoprirlo, aspetteremo le prossime settimane, quando il pubblico sovrano, telecomando alla mano, deciderà che cosa fare.