Dopo UnoMattina salta anche Storie Italiane: debutto rimandato

Niente da fare, era previsto e alla fine, nonostante in Rai avessero detto che era davvero tutto sotto controllo, qualcosa non ha funzionato. Il debutto di tutti i programmi del day time di oggi, 13 settembre 2021 rischia grosso e lo si è capito sin dalle 7, quando UnoMattina, alla sua nuova edizione, non è andato in onda. Poi la rassicurazione: gli altri programmi non subiranno slittamenti a causa dello sciopero proclamato per oggi. Ma le cose sono più complicate del previsto e infatti, a meno di dieci minuti dal debutto è arrivata anche la notizia riguardante Storie Italiane. La prima puntata della nuova stagione del programma condotto da Eleonora Daniele oggi non andrà in onda a causa dello sciopero. Come è successo per UnoMattina sarà trasmessa una puntata con “il meglio di”.

Che caos in Rai nella giornata dei debutti: lo sciopero blocca tutto

Ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, comunichiamo che è stata proclamata l’astensione dalle prestazioni accessorie e straordinarie dal 23 agosto al 14 settembre e una giornata di sciopero il 13 settembre. Di conseguenza nel suddetto periodo la normale programmazione televisiva potrebbe subire delle modifiche.

Eppure ieri tutti i conduttori dei programmi Rai avevano mostrato le immagini delle prove, pronti per il debutto. E questa mattina era stato detto che Storie Italiane sarebbe andato regolarmente in onda. Nulla da fare invece per il programma di Rai 1 in diretta dagli studi di Roma. Vedremo che cosa succederà a Milano, con E’ sempre mezzogiorno prima e poi di nuovo a Roma con Oggi è un altro giorno e La vita in diretta, per quello che riguarda Rai 1.

Per il momento possiamo solo dirvi che l’appuntamento con la prima puntata dell’edizione 2021-2022 di Storie italiane è rimandato a domani, 14 settembre 2021.