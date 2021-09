Ascolti prima serata 14 settembre: Morgane da record anche in Italia?

E’ stata la serie più vista in Francia negli ultimi 16 anni ed è chiaro che anche in Italia ci si aspettino grande cose da Morgane-Detective Geniale. Ecco forse non i picchi avuti in Francia, però una buona media, potrebbe bastare, soprattutto se si punta a conquistare il pubblico femminile, stando dei talk politici e che non ha nessuna passione per la Champions. Morgane tra l’altro potrebbe essere anche una valida alternativa per chi non tifa la squadra che gioca la Champions…Mai dire mai. Come saranno andate le cose ce lo riveleranno chiaramente gli ascolti della prima serata del 14 settembre 2021. Una sfida inedita quella nella gara alla conquista del prime time che ha visto appunto scontrarsi Morgane e la Champions, tornata su Canale 5 e non con pochi problemi ( per quello che riguarda però le piattaforme streaming). Mentre su Canale 5 era tutto impeccabile, sulla piattaforma Mediaset Infinity le cose sono andate parecchio male. Tra l’altro, il crash della piattaforma, ha influenzato anche gli ascolti del Grande Fratello VIP, visto che molti giovani lo seguono sulle app e non in tv e hanno passato la serata a lamentarsi…

Ma torniamo agli ascolti del 14 settembre 2021: La Rai acquistando Morgane dalla Francia, avrà fatto la puntata giusta? Sarà una scommessa vinta? A giudicare dai commenti del pubblico sui social, possiamo dire che la serie sia piaciuta a molti, che l’hanno trovata leggera, ironica e anche diversa dal solito. Non sono mancate certo le critiche di chi ha fatto notare che Morgane è una sorta di Don Matteo, senza la bicicletta ecco! Ma dopo il primo episodio partito un po’ a rilento, molti telespettatori si sono affezionati a Morgane, trovando questo personaggio molto molto interessante. Una serie moderna, leggera, senza troppe macchinazioni, che potrebbe quindi aver fatto molto bene anche in Italia, dopo lo straordinario successo avuto in Francia.

Gli ascolti del prime time: i dati auditel del 14 settembre 2021

Ecco pensare che Morgane abbia fatto bene quanto la partita di Champions è parecchio difficile ma ovviamente la Rai non se lo aspetta. Si aspetta di conquistare quella fetta di pubblico che scappa dai talk e che non ama il calcio.

Morgane al debutto su Rai 1: i dati di ascolto del 14 settembre 2021

4,1 milioni di telespettatori con il 20,6% di share. Numeri davvero molto importanti per la serie francese che ha fatto meglio anche di alcune fiction in onda nella passata stagione televisiva, fiction made in Italy. Analizzando bene i dati emerge che il secondo episodio ha registrato un ascolto nettamente in calo e questo potrebbe essere preoccupante.

4.476.000 spettatori (19.87%), nel primo episodio, e 3.886.000 spettatori (21.48%), nel secondo episodio (media: 4.172.000 spettatori pari al 20.6%). Vedremo martedì prossimo che cosa succederà.

Su Canale 5 è serata Champions: gli ascolti

Per Canale 5 la serata Champions è da 4,5 milioni di spettatori e il 20.1 % di share. Per share quindi, la vittoria va a Rai 1 mentre la media degli spettatori premia Canale 5.

Continua la sfida tra i talk politici, chi vince?

Buoni o Cattivi su Italia 1 fa 553.000 spettatori (2.96%). Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 715.000 spettatori pari ad uno share del 3.9%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 821.000 spettatori con il 5.3% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 843.000 spettatori con uno share del 4.5%. E’ il talk di Rete 4 ad avere la meglio.

Le altre reti- Su Tv8 The Undoing – Le Verità non Dette segna 277.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove Nemico Pubblico ha raccolto 458.000 spettatori con il 2.5%.