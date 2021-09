Liana Orfei: “Purtroppo ho sempre perdonato Moira” poi si commuove

Una lunga intervista per Liana Orfei, ospite a Oggi è un altro giorno ed è anche di Moira Orferi che parla quando arriva allo specchio e l’intervista diventa più intima. Erano cugine, erano legatissime ma è stato così solo fino a un certo punto della loro vita, poi è accaduto qualcosa. Lidia Orfei precisa subito che non parlerà mai male di lei perché non c’è più e non può risponderle, ma aggiunge che in ogni caso non avrebbe che parlato bene di sua cugina. Si intuisce un po’ tutto, i problemi tra loro ci sono stati ma Lidia sembra dire e poi ritrattare, è giusto che sia così. “Non c’è più non può rispondermi e non ne parlerò… non lo farò mai”.

Lidia Orfei è ancora amareggiata ricordando Moira Orfei

“Non siamo mai sta arrabbiate veramente, almeno io ero amareggiata e addolorata quando ci siamo viste sembrava quasi ci fosse qualcosa nell’aria” racconta che poco prima della morte di Moira si sono incontrate, che la cugina ha gridato il suo nome, si sono abbracciate e ha pianato, è come se sapesse che di lì a un anno sarebbe morta.

“L’ho sempre perdonata, purtroppo… perché non si deve sempre perdonare… Però non dimentico ed è terribile”. Il rapporto tempestoso con la cugina Moira, un legame strano perché ricorda che da piccole si sono volute un bene dell’anima, erano tremende insieme, poi qualcosa si è rotto dopo che Lidia ha iniziato a fare cinema e poi anche Moira è apparsa sul set. Da lì i problemi ma non dice nulla di più.

A farla commuovere davvero ci pensano la figlia e il marito con messaggi pieni d’amore e di orgoglio. Lidia Orfei è in lacrime, c’è molto pudore nella sua famiglia e confessa che quelle parole sono la gioia più grande di tutto, niente vale come l’amore che le hanno dimostrato oggi la figlia e il marito.