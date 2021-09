Oggi è un altro giorno crescono gli ascolti del debutto: ironia e divertimento la chiave vincente

Lo aveva detto anche in conferenza stampa Stefano Coletta che probabilmente la sua scommessa più grande è stata Oggi è un altro giorno, una scommessa più che vinta. Il programma di Serena Bortone torna e riparte da dove avevamo lasciato i nostri protagonisti: tanta risate, informazione fatta nel modo giusto, un occhio che strizza ai giovani, l’altro ai meno giovani. Oggi è un altro giorno ha smesso di prendersi troppo sul serio e nel momento in cui si è capito che era questa la chiave vincente, il pubblico si è fidato di una professionista come Serena Bortone e si è lasciato prendere per mano. E quando il pubblico non si sente preso in giro ma si sente tenuto in considerazione, allora si crea un rapporto speciale che si rinsalda. E a un anno di distanza dal debutto, Oggi è un altro giorno è un programma certamente diverso da quello che avevamo visto a settembre 2020 ma non per questo meno bello o meno valido. Si cambia, come ha spiegato la Bortone, anche i base a quelle che sono le esigenze, a quello che si capisce che possa funzionare oppure no. E per il momento, sembra davvero funzionare tutto. Non è un caso se ieri tra i video virali, c’è stato quello di Serena Bortone scatenatissima sulle note di Rosanna Fratello, che non possiamo fare a meno di riproporvi perchè davvero è iconico, come dicono i più giovani! E ovviamente, cosa di non poco conto, tutto questo ha fatto bene agli ascolti, che nella prima puntata in onda ieri, 14 settembre 2021, sono stati anche migliori dell’esordio della passata stagione televisiva.

Oggi è un altro giorno: gli ascolti del debutto 14 settembre 2021

1.330.000 spettatori all’11.5% share per la prima puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda il 14 settembre 2021. nel settembre 2020, la prima puntata di Oggi è un Altro Giorno ( in onda il 7 settembre) era stata vista da 1.295.000 spettatori pari al 9.99% della platea. Non male per Serena Bortone che se la deve vedere con le soap di successo di Canale 5 e con l’imbattibile Uomini e Donne.