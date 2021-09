Sal De Riso e Antonella Clerici commossi per la lettera di Laura alla sua mamma

Antonella Clerici commossa mentre legge la lettera di Laura per la sua mamma e fa commuovere anche Sal De Riso. La conduttrice aveva già anticipato che in questa seconda edizione di E’ sempre mezzogiorno Sal De Riso avrebbe avuto un compito diverso e non solo la semplice preparazione di dolci. Una torta dedicata, una torta che un telespettatore chiede al maestro di preparare per un evento importante. La prima torta di Sal De Riso è per mamma Lucia ed è la lettera di chi l’ha richiesta a commuovere lui e Antonella Clerici. Dolce passione cilentana propone Sal De Riso e la richiesta è ancora più dolce di questa torta.

Antonella Clerici legge la lettera di Lucia per la sua mamma

“La mia mamma Lucia è nata per fare la mamma e come ogni mamma soffre se una figlia va via. Quattro anni fa ho lasciato la Ciociaria per andare a Milano; sono infermiera e lei è fiera di me e io di lei. Per il 17 settembre non potrò essere per il quarto anno consecutivo al compleanno di mia mamma. So che lei ha capito ma ho trascurato i miei cari per il mio lavoro, soprattutto in questo ultimo anno. So che non chiede mai niente ma voglio fare per lei qualcosa di speciale” e non poteva esserci una motivazione più particolare di questa richiesta.

Mentre la Clerici legge la lettera inviata da Laura si commuove, fa fatica a proseguire e commenta: “Io piango sempre quando leggo queste lettere, non so perché – poi si riprende – forse perché sono mamma” continua a leggere e infine spiega che anche se Sal De Riso prepara oggi questo dolce per il pubblico di E’ sempre mezzogiorno, la torta sarà consegnata il 17 settembre, giorno del compleanno di mamma Lucia. Una torta di compleanno e d’amore ed è una dedica davvero speciale. Venerdì seguiremo la consegna della torta e chissà che mamma Lucia non abbia già intuito seguendo la puntata di oggi.