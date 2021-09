Marcell Jacobs annuncia il matrimonio con Nicole e a Verissimo parla di suo padre

Tra gli ospiti più attesi di Verissimo del 19 settembre 2021 c’è anche Marcell Jacobs. Doppio appuntamento con Silvia Toffanin, prima puntata sabato 18 settembre ma anche la domenica pomeriggio Verissimo terrà compagnia i telespettatori. Marcell Jacobs ha già annunciato la data del suo matrimonio con Nicole Daza, sarà il 17 settembre del prossimo anno, giorno del compleanno della sua compagna. Una scelta molto romantica ma il campione del mondo ammette che non le ha fatto ancora la proposta. L’uomo più veloce del mondo avrà tempo per recuperare con la madre dei suoi figli più piccoli ma intanto ha già recuperato il rapporto con il padre. Era la sua assenza che gli impediva di vincere.

Marcell Jacobs a Verissimo svela il suo segreto

E’ stata la sua mental coach a fargli capire che c’era qualcosa che doveva risolvere nella sua vita, qualcosa che gli impediva di essere più veloce. “Fino all’arrivo della mia mental coach lui per me non esisteva, ma c’era qualcosa che mi bloccava anche quando correvo. Dovevo ritrovare il rapporto con mio padre, così l’ho cercato e gli ho scritto” e dal quel momento è andata sempre meglio. Un po’ alla volta hanno iniziato a parlare, a riallacciare i contatti e adesso tra loro due non c’è più quel muro.

“L’ho perdonato, penso che sia giusto dare più possibilità, soprattutto a chi ti ha messo al mondo”.

Jacobs a Verissimo racconta anche della rivalità con Filippo Tortu: “È normale che ci sia una sana competizione sportiva. Filippo per me ha sempre rappresentato un grande stimolo, era il più veloce in Italia e riusciva sempre a battermi. È una rivalità positiva perché ci sprona a dare sempre di più. Ma se non fossimo stati un gruppo non avremmo vinto l’oro nella staffetta 4X100”. Mentre l’abbraccio a Tokyo con Gianmarco Tamberi resterà una delle immagini più belle.