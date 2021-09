Star in the star i vip dietro le maschere: tutte le ipotesi sulle “leggende”

E’ andata in onda ieri la prima puntata di Star in the star, il “nuovo” programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Lo show consiste nell’esibizione di una star che ne interpreta un’altra ma che indossa una maschera. Apriamo una piccola parentesi: una maschera oscena che impedisce tra l’altro ogni movimento, tanto che i poveri malcapitati, devono persino registrare prima la canzone che cantano, non riuscendo a fare niente live. Un disastro, da questo punto di vista. In ogni caso, si tratta di un gioco, ed è per questo che la curiosità del pubblico resta. Chi si nasconde dietro alle maschere? I telespettatori ieri sera si sono divertiti provando a fare delle ipotesi, insieme alla giuria del programma, composta da Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci.

E voi avete capito chi si nasconde dietro la maschera, chi è la star nella star, chi è la leggenda che interpreta la leggenda? Proviamo a mettere insieme tutte le ipotesi che sono state fatte nel corso del programma dal pubblico sui social.

Star in the star, chi sono i vip dietro le maschere: tutte le ipotesi

Le ipotesi sono state moltissime sui social, il programma è entrato sin da subito nei tred topic di Twitter ( anche per le varie polemiche e le accuse di essere un plagio). La prima puntata è andata, vedremo poi se la gente avrà voglia di rimettersi davanti alla tv per altre sei volte ecco…

Star in the star: chi è Loredana Bertè?

Nel caso della cantante si sono fatte diverse ipotesi ma ce n’è una che sembra convincere più delle altre. E’ stata infatti mostrata la foto della star da piccola, e per molti spettatori non ci sono dubbi. Lorenda Bertè è Syria. La cantante qualche tempo fa aveva postato su instagram una foto che è identica a quella mostrata nel programma di Ilary Blasi.

Star in the star: chi è Claudio Baglioni

Anche in questo caso davvero pochissimi dubbi. Sin dalla prima nota si è capito che dietro ai capelli bianchi e al completo bianco, con la sua grande voce, c’era il maestro Luca Laurenti.

Star in the star: chi è Michael Jackson?

Pochi dubbi sembrano esserci anche su Michael Jackson. Va detto che la star che interpreta il cantante ha fatto capire di essere un maschio ma in realtà potrebbe aver dato solo un indizio farlocco. La prima impressione è stata uguale per tutti, anche perchè l’altezza della star non è comune. Dietro la maschera di Michael Jackson si nasconde Alexia.

Star in the star : chi è Madonna?

Fisico statuario, bellezza delle gambe incredibile. Madonna è una stecca, di questo non c’è dubbio. In quanto a voce, qualche piccolo dubbio. Per molti spettatori dietro a Madonna si nasconde Vittoria Schisano.

Star in the stare: chi è Zucchero?

Ancora prima che il programma iniziasse, si era fatto il nome di uno dei soli concorrenti anticipati prima della partenza. Quel nome era Adriano Pappalardo e noi abbiamo davvero pochissimi dubbi. Dietro la maschera di Sugar cӏ proprio Pappalardo.

Star in the star: chi è Lady Gaga?

Anche in questo caso sono stati diversi i nomi fatti dai telespettatori, secondo molti, la star internazionale è in realtà Valentina Persia.

Star in the star chi è Patty Pravo?

Il nome di Vittoria Schisano torna anche in questo caso. Per i giudici potrebbe essere Eleonora Giorgi o magari Ivana Spagna. Insomma in questo caso non ci sono molte certezze. Il nome che stupirebbe potrebbe essere invece quello di Pamela Prati!

Star in the star: chi è Pino Daniele?

Un lapsus di Ilary Blasi ha portato il pubblico a pensare che dietro a Pino Daniele si nasconda Pino Insegno, ma è possibile che la conduttrice si sia lasciata scappare questo indizio? Tanto più che ha detto di non sapere chi ci sia dietro la maschera…L’altro nome che i telespettatori hanno fatto è quello di Sal Da Vinci.

Star in the star: chi è Mina?

E’ stata la prima a esibirsi e anche in questo caso non sono mancate le ipotesi fatte dal pubblico a casa. Il corpo di Mina sembrerebbe essere quello di una donna, almeno guardando i fianchi molto stretti. A detta di tanti però potrebbe essere Valerio Scanu. La voce è perfetta, per cui si tratta di qualcuno davvero molto bravo. C’è persino chi azzarda il nome di Noemi, altri fanno quello di Annalisa ma ci pare di aver capito che sotto a queste maschere, non ci siano dei personaggi sulla cresta dell’onda…